Et voici un nouvel arrivant dans la cour des SUV ultra-haute performance. Et même si l'Aston Martin DBX standard, avec ses 550 chevaux, n'a rien d'un enfant de coeur, sa nouvelle itération enfonce le clou : bienvenue au DBX707. Pourquoi ce nom ? Eh bien il suffit de regarder sous le capot !

C'est là en effet que se loge le fameux V8 de 4,0 litres, mais qui a ici été modifié pour générer pas moins de 707 chevaux. Oui oui, comme dans son appellation ! Quant au couple il est de 900 Nm !

Pour y parvenir, Aston Martin a installé une nouvelle paire de turbocompresseurs à roulements à billes ainsi qu'un nouveau calibrage du moteur afin de tirer le meilleur parti de la poussée supplémentaire. Le DBX707 est donc équipé d'un tout nouveau système d'échappement actif à quatre sorties qui améliore la circulation de l'air tout en offrant aux occupants un délicieux bruit de V8 !

Mais avoir de la puissance ne veut rien dire si vous ne pouvez pas l'utiliser. Et là dessus Aston Martin a effectué un travail considérable. Pour commencer, il y a une nouvelle boîte de vitesses à embrayage humide à neuf rapports avec modes automatique et manuel qui permet des changements de vitesse plus rapides. La version actualisée du différentiel arrière est plus robuste et bénéficie d'un rapport final plus court de 3:27 pour une meilleure accélération. Le système de transmission intégrale est toujours automatique, envoyant la puissance à l'avant ou à l'arrière là où c'est nécessaire, mais le calibrage de l'e-diff facilite les virages.

Le châssis a été renforcé, et la suspension pneumatique a été revue au niveau des amortisseurs et des ressorts pour réduire le roulis. Ce qui fonctionne en conjonction avec les mises à jour du système de contrôle électronique actif du roulis (eARC) pour limiter davantage les mouvements du DBX. Un système de direction électronique actualisé ajoute de la consistance à la direction. Quant au freinage, il s'appuie sur des freins à disque en carbone-céramique mesurant 16,5 pouces à l'avant et 15,4 pouces à l'arrière, serrés par des étriers à six pistons. Ils se trouvent derrière des roues de 22 pouces de série, 23 pouces en option.

S'adressant aux journalistes, Tobias Moers, PDG d'Aston Martin, a déclaré que la DBX707 est le seul SUV performant capable d'effectuer un véritable démarrage à haut régime. Avec le mode "Race Start" qui pousse le SUV vers l'avant à partir de 4 000 tr/min, le 0 à 100 km/h n'a besoin que de 3,3 secondes. La vitesse maximale est annoncée à 310 km/h !

À titre de comparaison, l'accélération est exactement la même que celle du récent Porsche Cayenne Coupé Turbo GT et ses 640 chevaux, lequel cède 10 km/h au SUV britannique en vitesse de pointe. Il faudrait maintenant lancer l'Aston Martin DBX707 sur le Nürburgring pour savoir s'il arrive à être plus rapide que son concurrent d'outre-Rhin ! Rien n'est moins sûr...

Voilà qui, sur le papier au moins, est suffisant pour dépasser tous ses concurrents, sans pour autant que le SUV fasse une crois sur ses touches de luxe. Les sièges sport avec garniture en chrome foncé sont de série, mais des sièges confort avec des finitions traditionnelles en chrome plus brillant ou en fibre de carbone sont en option. La console inférieure est spécifique au DBX707, puisqu'elle comporte des commandes manuelles pour les différents modes de conduite et d'échappement.

À l'extérieur, le SUV musclé bénéficie également d'un traitement particulier avec un bouclier avant agressif avec une grande calandre, de nouvelles prises d'air, des feux de jour redessinés et un imposant splitter avant. Un bouclier arrière amélioré fait de la place pour les quatre sorties d'échappement en bas, sans oublier un diffuseur plus grand.

Impossible de manquer le spoiler en haut du hayon, tandis que les chromes foncés et les garnitures satinées achèvent la finition extérieure. Et pour rappeler une dernière fois que la DBX707 reste une machine de luxe, Aston Martin ajoute des portières "soft close", à fermeture douce.

Comme on peut s'y attendre, la puissance et le prestige à ce niveau ont un coût. Les prix de la DBX707 commencent à 232 000 $ hors taxes. Aston Martin affirme que la production commencera au premier trimestre de 2022, et que les premières livraisons aux clients suivront au deuxième trimestre.