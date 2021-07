C'est vrai, les SUV sont à bien des égards l'antithèse de la voiture de sport traditionnelle : ils ont un centre de gravité élevé, une masse importante et une aérodynamique plus difficile à affiner, ne serait-ce qu'en raison de leur partie avant plus importante.

Et pourtant, il est indéniable que les SUV modernes les plus haut de gamme, grâce à leur électronique et à leur puissance inépuisable, sont capables de performances époustouflantes et d'atteindre des temps de 0 à 100 égaux, voire inférieurs, à ceux qui, il y a peu de temps encore, étaient réservés aux supercars de rêve.

Qu'on les aime ou pas, une chose est sûre, c'est que les super SUV deviennent une réalité de plus en plus importante, c'est pourquoi nous avons compilé une liste des 10 SUV les plus rapides pour atteindre 100 km/h, départ arrêté. Et chacun d'entre eux a arrêté le chrono en moins de quatre secondes chrono. Pas mal du tout !

Le Top 10 des SUV les plus rapides

Tesla Model X Plaid – 0-100 : 2”6

Moteur : 3 moteurs électriques, un avant et deux arrière

: 3 moteurs électriques, un avant et deux arrière Puissance max : 1020 ch

: 1020 ch Couple max : n.d.

: n.d. Vitesse max : 262 km/h

: 262 km/h Prix: 119.990 euros

C'est le SUV le plus rapide du monde actuellement. Le Model X Plaid adopte la même disposition mécanique que la Tesla Model S Plaid et dispose d'une puissance de 1020 ch. Il passe de 0 à 100 en 2"6 et atteint une vitesse de pointe de 262 km/h. Ce géant zéro émission est déjà en vente en France, au prix de 119 990 €, mais les livraisons ne commenceront qu'au premier trimestre 2022. Donc, si vous voulez ce SUV qui bat tous les records, vous devrez attendre quelques mois de plus.

Porsche Cayenne Turbo GT – 0-100 : 3”3

Moteur : V8 biturbo de 3996 cm3

: V8 biturbo de 3996 cm3 Puissance max : 640 ch

: 640 ch Couple max : 850 Nm

: 850 Nm Vitesse max : 300 km/h

: 300 km/h Prix: 196 078 euros

Si le Tesla Model X Plaid est le SUV le plus rapide en la ligne droite, le Porsche Cayenne Turbo GT est, pour l'instant du moins, le plus rapide sur la piste. Et pas n'importe quelle piste. En effet, la voiture allemande a établi un nouveau record de catégorie sur le Nürburgring, en tournant en 7'38"925 et en prenant ainsi le sceptre de l'Audi RS Q8.

Le Cayenne Turbo GT, le SUV le plus puissant de l'histoire de la société, n'est disponible qu'en carrosserie Coupé et est animé par le moteur V8 4.0 suralimenté qui a été porté à 640 ch et 850 Nm de couple. Parmi les SUV de la marque, il se situe un cran au-dessus du Porsche Cayenne Turbo S-E Hybrid, qui met 3"9 de 0 à 100. Il coûte un peu plus qu'une Porsche 911 Turbo.

Lamborghini Urus – 0-100 : 3”6

Moteur : V8 biturbo de 3996 cm3

: V8 biturbo de 3996 cm3 Puissance max : 650 ch

: 650 ch Couple max : 850 Nm

: 850 Nm Vitesse max : 305 km/h

: 305 km/h Prix: 223 361 euros c

Le Lamborghini Urus a été un modèle révolutionnaire pour l'entreprise de Sant'Agata Bolognese. D'une part, parce qu'il a fait entrer la marque, qui s'était jusqu'alors concentrée exclusivement sur la production de supercars basses, dans le monde des SUV et, d'autre part, parce qu'en ouvrant la voie à de nouveaux marchés, il a permis de doubler le volume des ventes.

Le Lamborghini Urus, bien que très différent, présente des similitudes remarquables avec l'autre "Lambo", notamment d'un point de vue stylistique. Sous le capot, il abrite un V8 4.0 qui délivre toujours 650 ch. La voiture a une vitesse de pointe de 305 km/h.

Ford Mustang Mach-E GT – 0-100 : 3”7

Moteur : deux moteurs électriques

: deux moteurs électriques Puissance max : 465 ch

: 465 ch Couple max : 830 Nm

: 830 Nm Vitesse max : 200 km/h

: 200 km/h Prix: 77 490 euros

Pour entrer dans le monde des émissions zéro, Ford s'est concentré sur son propre héritage, en utilisant le nom de Mustang, réservé depuis plus d'un demi-siècle à l'une des plus célèbres voitures de sport de l'histoire.

La version GT du SUV électrique est toujours très performante avec un 0-100 en seulement 3,7 secondes grâce à la présence de deux moteurs, de quatre roues motrices et d'une puissance et d'un couple généreux. Par rapport aux autres modèles de la liste, il a également un prix plus accessible. Aux Etats-Unis, le Mustang Mach-E GT est également vendu dans une variante Performance Edition qui permet d'atteindre la vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Tesla Model Y Performance – 0-100 : 3”7

Moteur : deux moteurs électriques

: deux moteurs électriques Puissance max : 490 ch

: 490 ch Couple max : 660 Nm

: 660 Nm Vitesse max : 241 km/h

: 241 km/h Prix: 66 990 euros

Dans le top 10 des SUV les plus rapides de 0 à 100 km/h, on trouve une autre Tesla, le Model Y, plus petit. Là encore, les commandes sont déjà ouvertes pour les versions Grande Autonomie et Performance, mais les livraisons sont attendues début 2022.

La voiture présente une mécanique moins exagérée que celle du Model X Plaid : elle est identique à celle du Model 3 du même nom, avec deux moteurs et une transmission intégrale. La voiture accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, ce qui correspond à la Ford Mustang Mach-E GT, et a une vitesse de pointe de 241 km/h.

Alfa Romeo Stelvio QV – 0-100 : 3”8

Moteur : V6 biturbo de 2891 cm3

: V6 biturbo de 2891 cm3 Puissance max : 510 ch

: 510 ch Couple max : 600 Nm

: 600 Nm Vitesse max : 283 km/h

: 283 km/h Prix: 98 500 euros

Cela peut sembler impossible, mais de la sixième à la dixième position de ce classement, toutes les voitures mentionnées font exactement le même temps sur le 0 à 100 km/h. Dans l'ordre alphabétique strict, le premier des cinq est l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde.

Il partage la même plateforme Giorgio que la Giulia, quatre roues motrices et le même V6 de 510 ch qui lui permet de passer de 0 à 100 en 3,8 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h. Cela est également dû au fait qu'il s'agit de l'un des rares modèles mentionnés qui parvient à maintenir un poids inférieur à deux tonnes.

Audi RS Q8 – 0-100 : 3”8

Moteur : V8 biturbo de 3996 cm3

: V8 biturbo de 3996 cm3 Puissance max : 600 ch

: 600 ch Couple max : 800 Nm

: 800 Nm Vitesse max : 305 km/h (avec pack Dynamic Plus)

: 305 km/h (avec pack Dynamic Plus) Prix: 159 900 euros

L'Audi RS Q8 dispose du même moteur que le Porsche Cayenne Turbo et le Lamborghini Urus, mais avec un calibrage moins violent qui ne délivre "que" 600 ch et 800 Nm. L'Audi RS Q8 mesure plus de 5 mètres de long et couvre le 0-100 en 3"8, tout comme l'Alfa Romeo Stelvio QV mentionné ci-dessus, et a une vitesse de pointe électroniquement auto-limitée de 250 km/h. On peut la faire passer à 305 km/h si vous achetez le pack Dynamic Plus.

BMW X6 M Competition e X5 M Competition 3”8 (3”9)

Moteur : V8 biturbo de 4395 cm3

: V8 biturbo de 4395 cm3 Puissance max : 625 ch

: 625 ch Couple max : 750 Nm

: 750 Nm Vitesse max : 290 km/h

: 290 km/h Prix: 148 200 euros (145 400 euros)

Si les versions M ne suffisent pas, BMW a également inclus des packs Compétition pour le X5 et le X6 qui augmentent les performances et font passer le V8 suralimenté de 600 à 625 ch de puissance et jusqu'à un couple maximal de 750 Nm.

La BMW X6 M passe de 0 à 100 km/h en 3"8, la BMW X5 M met un dixième de plus, mais la substance reste la même. Avec la même disposition mécanique et la même vitesse de pointe de 290 km/h, il y a peu de différence en termes de prix catalogue.

Mercedes-AMG GLC 63 S – 0-100: 3”8

Moteur : V8 biturbo de 3982 cm3

: V8 biturbo de 3982 cm3 Puissance max : 510 ch

: 510 ch Couple max : 700 Nm

: 700 Nm Vitesse max : 280 km/h

: 280 km/h Prix: 112 000 euros

Le Mercedes-AMG GLC 63 S réalise également un temps de 3,8 secondes pour atteindre 100 km/h. Le V8 4 litres du SUV de Stuttgart développe 510 ch et un couple de 700 Nm (la version AMG 63 "normale" a une puissance maximale de 476 ch). Là encore, ces chiffres sont similaires à ceux de l'Alfa Romeo Quadrifoglio, mais avec un moteur plus fractionné.

Le super SUV de l'étoile, qui a une longueur de 4,66 mètres, comme tous les autres modèles de cette classification, est équipé d'une transmission intégrale. Dans ce cas précis, il s'agit d'une 4Matic, spécialement calibrée pour gérer les performances.

Mercedes-AMG GLE 63 S – 0-100: 3”8

Moteur : V8 biturbo de 5461 cm3

: V8 biturbo de 5461 cm3 Puissance max : 585 ch

: 585 ch Couple max : 760 Nm

: 760 Nm Vitesse max : 280 km/h

: 280 km/h Prix: 149 150 euros

Le grand frères du GLC que nous venons de décrire, le Mercedes-AMG GLE 63 S, présente des performances identiques en termes d'accélération" et de "vitesse de pointe" (également limitée électroniquement).

Mais comme il doit composer avec des dimensions et une masse plus généreuses (il mesure 4,92 mètres de long), pour atteindre des chiffres équivalents, il doit compter sur un V8 biturbo de 5,5 litres beaucoup plus méchant, capable de délivrer 585 ch de puissance et 760 Nm de couple.

"Bonus track"

Si l'on regarde au-delà des frontières de l'Europe, aux États-Unis, il y a deux SUV de course qui feraient l'affaire. Il s'agit du Jeep Grand Cherokee Trackhawk et du Dodge Durango Hellcat.

Le premier était officiellement vendu chez nous pendant un certain temps, mais il a été retiré du marché en même temps que le modèle; le second n'a jamais été disponible. Ils ont tous deux plus de 700 ch (707 pour le premier, 710 pour le second) et sprintent de 0 à 60 mph en 3,5 secondes environ.

Hors délais

Les SUV mentionnés dans le Top 10 ne sont pas les seuls capables de fournir des accélérations de premier ordre. Si l'on considère ceux qui parviennent à couvrir le 0-100 km/h sous les 5 secondes, les alternatives ne manquent pas.