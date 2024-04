L'Aston Martin DBX sera commercialisé au deuxième trimestre 2024 avec un intérieur entièrement revu et d'autres mises à jour mineures. Le SUV a rejoint la gamme du constructeur automobile en 2020, créant une proposition très pratique qui a contribué à la croissance des ventes.

Aston Martin aligne désormais le design du modèle sur ses dernières offres, tout en abandonnant le modèle de base, ne laissant que la variante DBX707.

Galerie: Aston Martin DBX707 (éàé()

2 Photos

Tout change à l'intérieur

La DB12 et la Vantage ont inspiré l'intérieur remanié de la DBX707. Une ligne horizontale divise le tableau de bord, séparant le système d'infodivertissement du combiné d'instruments et de la console centrale. Contrairement à d'autres véhicules de luxe modernes, la DBX conserve une multitude de boutons et d'interrupteurs qui contrôlent le système de chauffage, de ventilation et de climatisation, la sensation de la direction, les réglages de la suspension, le mode de conduite et bien d'autres choses encore.

Derrière le nouveau volant se trouve un écran numérique de 12,3 pouces. Au centre du tableau de bord se trouve un écran de 10,25 pouces équipé du logiciel d'infodivertissement Aston de nouvelle génération, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Aston Martin proposera trois packs de finition pour le DBX707 mis à jour : Inspire Sport, Inspire Comfort et les créations Q sur mesure. Le système audio à 14 haut-parleurs et 800 watts est de série, mais les clients peuvent opter pour un système audio Bowers & Wilkins à 23 haut-parleurs et 1 600 watts.

Améliorations mineures de l'extérieur

L'extérieur reste largement inchangé, mais quelques changements sont perceptibles. Le DBX est désormais équipé de poignées de porte qui se déploient vers l'extérieur lorsque le SUV est déverrouillé et de nouveaux rétroviseurs latéraux à verre affleurant.

Aston élargit également la palette de couleurs du DBX avec cinq nouvelles teintes : le noir Epsilon, le jaune Helios, le vert Sprint, le vert Malachite et le vert Aura. Le vert Podium, qui était auparavant exclusif à la DBX707 ARM23 Edition, sera également disponible.

Le moteur V8 biturbo de 707 ch reconduit

Le moteur V-8 biturbo de 4,0 litres de la marque continue de propulser le SUV, avec la même puissance de 707 ch. Une boîte automatique à neuf rapports transmet la puissance au système de transmission intégrale qui peut envoyer 100 % du couple aux roues arrière. Parallèlement, les amortisseurs électroniques et la suspension pneumatique bénéficient d'un nouveau calibrage pour améliorer la tenue de route.

Selon Aston, la 707 est capable d'atteindre 100 km/h depuis l'arrêt en 3,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 310 km/h. Les freins carbocéramiques de 16,5 pouces à l'avant et de 15,4 pouces à l'arrière, dissimulés derrière les roues de 22 pouces de série, assurent la puissance de freinage. Des jantes en alliage de 23 pouces sont également disponibles en option.

Aston Martin commencera à construire la nouvelle DBX707 au deuxième trimestre 2024, les livraisons devant débuter au troisième trimestre. La marque n'a pas annoncé le prix du SUV, mais la liste actuelle du 707DBX commence à 262 664 euros.