Les voitures à 12 cylindres ont fait leur temps. Avec les progrès réalisés ces dernières années en matière de turbocompression, de suralimentation et d'hybridation, les moteurs de grosse cylindrée se font de plus en plus rares. Des dizaines de marques ont abandonné leurs plus gros (et meilleurs) moteurs au profit d'unités plus petites. Mais il y a quelques survivants.

Quelques voitures de sport, une poignée de supercars et même deux SUV haut de gamme ne jurent toujours que par le fameux V12. Alors que tant d'autres ont abandonné le leur, des sociétés comme Aston Martin, Bentley et Ferrari ne sont pas prêtes à se séparer du puissant 12 cylindres... pour l'instant.

Cependant vous devez avoir les poches bien remplies pour mettre la main sur la plupart de ces véhicules à moteur V12. Mais profitez-en tant qu'il en est encore temps, car la plupart d'entre elles ne seront plus disponibles très longtemps.

V12 biturbo de 5,2 litres

760 chevaux

312 000 €

L'Aston Martin DBS fait partie des survivantes. Alors que la DB12 et la Vantage (pour l'instant) ont abandonné leur V12, la DBS est toujours équipée d'un moteur 12 cylindres de 5,2 litres à double turbocompresseur développant 715 chevaux. Cela permet d'atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. La DBS 770 Ultimate, encore plus puissante, développe 760 ch, avec une vitesse maximale de 340 km/h.

V12 de 6,5 litres

1 139 chevaux

2 500 000 €

L'Aston Martin Valkyrie est une merveille d'ingénierie. Elle est dotée d'un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres développé par Cosworth, d'une aérodynamique inspirée de la F1 et d'un moteur électrique unique qui porte la puissance à 1 139 chevaux. Il ne lui faut que 2,3 secondes pour atteindre 100 km/h et sa vitesse de pointe est de 350 km/h. Si vous êtes l'un des 150 clients chanceux dans le monde à mettre la main sur une Valkyrie, il vous en coûtera la coquette somme de 2,5 millions d'euros.

Twin-Turbo 6.0L W-12

626 chevaux

310 000 €

Une Bentley sans 12 cylindres, ça ne va pas. La Flying Spur dispose toujours d'un moteur W-12 biturbo de 6,0 litres développant jusqu'à 626 chevaux, qui atteint 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse de pointe de 330 km/h. La variante Speed développe jusqu'à 626 chevaux. Il est possible d'obtenir un V8 et un V8 hybride dans des variantes inférieures de la Flying Spur à partir de 2024, mais pourquoi le feriez-vous ?

Twin-Turbo 6.0L W-12

650 chevaux

323 000 €

La Bentley Continental GT Speed utilise le même W-12 biturbo de 6,0 litres que sa sœur plus luxueuse, la Flying Spur. Mais dans ce cas, le moteur a été augmenté à 650 chevaux, ce qui permet à la GT Speed d'atteindre 100 km/h en 3,5 secondes et 335 km/h par la suite. Encore une fois, il est possible d'obtenir un V8 biturbo sur les versions inférieures de la Conti GT à la place du W-12, mais ne le faites pas.

V12 6,5 LITRES

789 chevaux

369 600 €

Même si d'autres modèles ont réduit leur cylindrée et se sont dotés d'un turbocompresseur, Ferrari sera probablement la dernière à conserver un moteur V12 dans sa gamme. La 812 GTS possède toujours un V12 atmosphérique de 6,5 litres sous son somptueux capot, développant 789 chevaux. Cette puissance permet à la super décapotable de franchir le cap des 100 km/h en 3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h. Toute cette puissance à aspiration naturelle n'est pas bon marché.

V12 6,5 LITRES

715 chevaux

384 200 €

Même le premier SUV de Ferrari a un V12. La Purosangue embarque le même V12 de 6,5 litres que la 812 GTS, mais avec "seulement" 715 chevaux. Cela reste suffisant pour permettre à la Purosangue de passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 308 km/h.

V12 DE 3,9 LITRES

607 chevaux

2 160 000 € (est.)

Créée par l'homme à l'origine de l'emblématique McLaren F1, la Gordon Murray T.33 est une véritable supercar à moteur V12. Son V12 Cosworth de 3,9 litres développe 607 chevaux, avec une ligne rouge de 11 000 tr/min. Elle est même équipée d'une boîte de vitesses manuelle. La T.33 coûte environ 2,1 millions d'euros et est disponible en conduite à droite et à gauche, mais elle est en rupture de stock.

V12 DE 3,9 LITRES

725 chevaux

2 600 000 € (est.)

Tout comme la petite T.33, la T.50 est équipée d'un V12 Costworth standard. Mais ici, il développe 654 chevaux et sa ligne rouge est de 12 100 tr/min. La T.50 est également équipée d'un ventilateur intégré à l'arrière de la voiture pour un meilleur aérodynamisme, alimenté par un moteur électrique de 48 volts. Les clients à la recherche d'une version "hardcore" pour la piste peuvent opter pour l'édition T.50S Niki Lauda, qui porte la puissance du V12 à 725 chevaux. La T.50 standard coûte environ 3 millions de dollars aux États-Unis, tandis que l'édition limitée Niki Lauda avoisine les 4,3 millions de dollars.

V12 hybride de 6,5 litres

1 001 chevaux

699 300 €

L'électrification semble inévitable. Mais pour Lamborghini, cela ne signifie pas nécessairement une réduction de la taille. La nouvelle Revuelto dispose toujours d'un moteur V12 de 6,5 litres et de deux moteurs électriques qui, combinés, développent une puissance impressionnante de 1 001 chevaux et permettent d'atteindre le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes.

Mieux encore, la Revuelto peut rouler entièrement à l'électricité - seulement sur 13 km, mais c'est tout de même impressionnant. Le dernier super coupé de Lamborghini coûte 608 358 dollars.

V12 biturbo de 6,0 litres

621 chevaux

340 200 €

Même si Mercedes mise à fond sur l'électrification, une voiture de la gamme entretient le rêve du V12 avec la Maybach S680. La Classe S la plus grande et la plus luxueuse est équipée d'un V12 biturbo de 6,0 litres développant 621 chevaux. Ce n'est pas une voiture de sport, mais c'est tout de même assez de puissance pour lui permettre d'atteindre les 100 km/h en 4,5 secondes. Si vous souhaitez mettre la main sur une Maybach S680 en 2024, il vous en coûtera 235 450 dollars.

V12 biturbo de 6,0 litres

838 chevaux

5 000 000 € (est.)

Bien sûr, Pagani utilise toujours un V12. C'est le seul moteur que le constructeur propose dans sa gamme limitée et coûteuse. Le premier des deux nouveaux modèles Pagani avec le V12 est l'Imola Roadster, qui utilise un V12 biturbo de 6,0 litres provenant de Mercedes-AMG, développant 838 chevaux. Une boîte de vitesses séquentielle à sept rapports de série lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. L'Imola Roadster coûte environ 5 millions d'euros, mais Pagani n'en a construit que huit exemplaires.

V12 biturbo de 6,0 litres

852 chevaux

3 500 000 € (est.)

L'Utopia est une autre nouvelle Pagani dotée d'un V12. Dotée du même moteur Mercedes-AMG biturbo de 6,0 litres, l'Utopia développe 852 chevaux, transmis par une bonne vieille boîte de vitesses manuelle à sept rapports. Pagani ne construit que 99 coupés - un roadster est prévu - dont le prix de départ est d'environ 3,5 millions d'euros.

V12 biturbo de 6,7 litres

592 chevaux

350 000 d'€

Le grand et luxueux SUV Cullinan de Rolls-Royce est équipé d'un moteur V12 biturbo de 6,7 litres développant 563 chevaux dans le modèle standard et 592 chevaux dans la version Black Badge. Cette dernière version atteint 100 km/h en moins de 5 secondes.

V12 biturbo de 6,7 litres

592 chevaux

355 000 d'€

Rolls-Royce est une autre marque qui ne serait pas la même sans un V12. Même sa voiture "d'entrée de gamme", la Ghost, sera encore équipée d'un V12 biturbo de 6,7 litres en 2024. Il développe 563 chevaux dans sa version de base et 592 chevaux dans la variante Black Badge. Cette dernière version est 50 % plus rapide que la Ghost standard et coûte 43 000 $ de plus.

V12 biturbo de 6,7 litres

563 chevaux

550 000 d'€

L'emblématique Phantom complète la gamme Rolls-Royce avec le même moteur V12 biturbo de 6,7 litres que ses frères et sœurs. Ici, il développe 563 chevaux et permet à la berline d'atteindre les 100 km/h en 5 secondes. Il n'y a pas (encore) de Black Badge Phantom, mais la version standard reste très chère.