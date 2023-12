La grande majorité des modèles de Ferrari sont actuellement équipés d'un moteur V6 ou V8 alors que le mythique V12 se fait de plus en plus rare. La fin de vie de la 812 Superfast aurait pu à son tour reléguer au placard l'un des V12 de la firme au cheval cabré. Toutefois, ce moteur continuera d'être utilisé. Bien qu'il soit largement admis que la remplaçante de la LaFerrari abandonnera le monstre à douze cylindres lorsqu'elle sera présentée l'année prochaine, la remplaçante de la 812 conservera le bloc de 6,5 litres.

Et ce, même si Flavio Manzoni, responsable du design chez Ferrari, a déclaré à Autocar "qu'un V8 turbo pourrait l'améliorer en termes de performances". Il a ensuite admis qu'un V12 n'était pas le groupe motopropulseur le plus efficace, mais que le cheval cabré devait "se battre pour ce moteur" et le conserver le plus longtemps possible.

À ce jour, seuls trois modèles de Maranello utilisent encore ce fameux V12, la 812 Superfast/GTS, la Daytona SP3 et le sublime Purosangue. Trois modèles et trois styles radicalement différents. En effet, le Purosangue est un SUV, enfin un "modèle quatre portes et quatre places", selon Ferrari. L'autre, la Daytona SP3, fait partie d'une série limitée rendant hommage aux prototypes Ferrari à moteur V12 central arrière qui ont fait de la marque une légende du sport automobile. Et enfin la 812, l'expression ultime du cabriolet selon Ferrari.

l'Italie tient à son V12

Le successeur de la 812 pourrait même dépasser les 830 chevaux des Competizione et Competizione A. En mai 2021, Michael Leiters, le directeur technique de Ferrari, a promis un V12 encore plus puissant : "Nous y travaillons". La nouvelle supercar devrait sortir en 2024, des prototypes ayant récemment été aperçus portant la carrosserie de série.

Ferrari semble donc prendre la même voie que Lamborghini en tentant le tout pour le tout afin de maintenir en vie au moins un moteur V12. En effet, la marque de Sant'Agata Bolognese a conservé son célèbre et mythique V12 dans la Revuelto en intégrant une assistance électrique dans le but d'atténuer les émissions.