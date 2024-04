Le regretté constructeur américain de supercars Vector est surtout connu pour sa première voiture, la W8. Avec son moteur V8 biturbo transversal farfelu, son cockpit semblable à celui d'un avion de chasse et son allure ultramoderne, cette voiture a conquis le cœur de tous les passionnés qui l'ont vue. Mais ce n'était pas la seule voiture construite par Vector. Il y avait aussi la M12.

Contrairement à la W8, qui utilisait son propre châssis et son propre groupe motopropulseur, la M12 était essentiellement une Lamborghini. Elle a été produite alors que Vector appartenait à la société indonésienne MegaTech, également propriétaire de Lamborghini à l'époque. Elle utilisait donc un châssis Diablo allongé et un V12 Lamborghini de 5,7 litres à quatre cames associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports.

Malgré son ossature italienne, la M12 ressemblait beaucoup à une Vector. Son nez cunéiforme, ses portes pentagonales et son pare-brise large et enveloppant établissent des liens évidents avec la W8 originale, tandis que les jantes à trois branches et l'aileron incurvé de la couleur de la carrosserie accentuent ses origines des années 90.

Cette M12 a connu une vie intéressante, puisqu'elle a fait la couverture du magazine Wheels et a été conduite par Jeremy Clarkson dans un épisode de Top Gear diffusé au milieu des années 1990. Aujourd'hui, elle est mise aux enchères sur Bring a Trailer. Selon l'annonce, de nombreux travaux d'entretien ont été effectués et la voiture est en bon état de marche, ce qui signifie qu'elle est prête à être conduite par la personne qui remportera l'enchère.

Étant la quatrième des 14 M12 construites, il s'agit d'une opportunité extrêmement rare d'acheter l'une des très peu nombreuses Vector produites. Qu'il s'agisse de la M12 ou de la W8, plus ancienne et plus recherchée, ces voitures ne changent pas souvent de mains. Si vous avez la place de garer cette pièce de collection dans votre garage, nous vous conseillons d'enchérir le plus tôt possible.

Galerie: Vector M12 de 1996 à vendre