Les constructeurs automobiles réévaluent leurs stratégies en matière de véhicules électriques, y compris Aston Martin. Le constructeur britannique a récemment reporté le lancement de son premier véhicule électrique à batterie de 2025 à 2027, et son président exécutif s'attend maintenant à continuer à vendre des voitures à combustion jusque dans les années 2030, car c'est ce que veulent ses clients.

Aston Martin Vantage 2025

Le patron de la société britannique, Lawrence Stroll, a déclaré à Autocar que les acheteurs d'Aston Martin souhaitaient des voitures avec des "sons et des odeurs" de moteurs à combustion, et il pense qu'il y aura toujours un marché pour ces voitures, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le constructeur retarde son véhicule électrique. Il a déclaré à la publication qu'il y a plus de battage médiatique que de demande de la part des consommateurs pour les VE au niveau de prix d'Aston Martin, mais il a ajouté que le passage à l'énergie électrique se fera. Cela prendra simplement plus de temps que prévu.

Aston Martin DBX hybride Aston Martin DB12

Ces futures Aston Martin à moteur thermique seront toutefois électrifiées. Le constructeur automobile investit désormais massivement dans la technologie hybride rechargeable pour ses moteurs V8 et V12. Cela l'aidera à répondre aux normes d'émissions de plus en plus strictes tout en améliorant les performances de ses produits. Lawrence Stroll a déclaré qu'il les vendrait jusqu'à ce qu'ils soient interdits.

La transition de l'industrie vers les BEV continue de se heurter à des difficultés. La baisse et l'irrégularité de la demande, les prix élevés et le manque d'infrastructures de recharge continuent d'entraver l'adoption dans de nombreux endroits, ce qui met les constructeurs automobiles dans une position difficile alors que certains marchés passent plus rapidement aux VE que d'autres.