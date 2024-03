Les constructeurs automobiles réintroduisent des boutons physiques dans leurs voitures. La tendance à moderniser les habitacles et à remplacer les tableaux de bord encombrés par des tableaux de bord minimalistes composés d'écrans élégants n'a fait que frustrer les consommateurs. Beaucoup de constructeurs font désormais marche arrière, mais Aston Martin a évité ce genre de controverse en énervant ses concepteurs et ses ingénieurs avant d'énerver ses clients.

La mesure "Piss-Off"

Le constructeur britannique a réuni un petit groupe d'employés chargés de conduire des dizaines de voitures et de déterminer quelles fonctions devraient être dotées de boutons et d'interrupteurs physiques. Le directeur du design, Miles Nurnburger, a déclaré aux médias que l'équipe avait créé la mesure "Piss-Off", utilisée pour évaluer le sentiment de devoir chercher une fonction enfouie dans un menu qui n'était pas facilement accessible sur l'écran.

"Quand on les veut, on les veut instantanément". C'est ce qu'a déclaré Miles Nurnburger pour désigner certaines fonctions qui ne pouvaient pas attendre, ajoutant que le fait de fouiller dans les menus, pour régler la température ou le volume, perd les clients et "l'expérience".

Une question de sécurité

Les écrans posent également des problèmes de sécurité. Ils n'ont pas la familiarité tactile que l'on acquiert en conduisant une voiture tous les jours, ce qui oblige souvent les utilisateurs à quitter la route des yeux plus longtemps pour exécuter des fonctions simples. Les mises à jour automatiques qui modifient la présentation n'arrangent rien non plus, mais les autorités de réglementation de l'Union européenne commencent à s'en rendre compte.

Les voitures vendues dans l'Union européenne qui obtiennent une note de sécurité de l'Euro NCAP pourraient se voir déduire des points et obtenir une note inférieure si elles ne disposent pas de commandes physiques pour certaines fonctions traditionnelles. Toutefois, il n'est pas question d'imposer le contrôle du volume ou de la température. Elle se concentre plutôt sur les équipements de sécurité tels que le klaxon, les clignotants, les essuie-glaces et les feux de détresse.

Cependant, les constructeurs automobiles pourraient bien avoir une fois de plus une longueur d'avance sur les autorités de réglementation. Hyundai a ajouté des boutons arrière à la Ioniq 5, Lucid a déclaré avoir écouté les clients et conservé des commandes physiques spécifiques, Volkswagen a admis que ses habitacles frustraient les clients et a promis un correctif et BMW a conservé les commandes physiques des sièges sur la porte dans son habitacle Neue Klasse.

L'habitacle de la Vantage 2025 est truffé de boutons faciles d'accès, logés dans une superbe pile IP qui se trouve sous un écran d'info-divertissement mince et élégant. Les commandes des sièges sont même placées sur le tunnel central parce que les conducteurs s'en servent, et c'est là une conception utile.