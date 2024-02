Aston Martin fabrique la Vantage depuis 74 ans. La génération actuelle de la voiture GT à deux portes est en vente depuis 2018, et après six ans sur le marché, elle reçoit une importante mise à jour. De nouveaux arbres à cames, une nouvelle transmission, des modifications du châssis, ce genre de choses. L'apparence est également différente.

Le résultat final de ces changements est naturellement impressionnant. Le moteur V8 de 4,0 litres d'origine Mercedes produit désormais une énorme puissance de 656 chevaux, soit 153 chevaux de plus que la version précédente. Ce n'est pas le résultat de quelques kilos de suralimentation supplémentaires, mais des cames mentionnées plus haut, de turbos plus gros et d'un taux de compression modifié. Au total, trois nouveaux échangeurs de chaleur ont été ajoutés pour gérer la température du liquide de refroidissement et de l'air de suralimentation. Le refroidisseur d'huile est également plus grand. Il semble qu'il y ait beaucoup de chaleur ici.

Le V8 AMG est soutenu par la traditionnelle boîte automatique ZF à 8 rapports, qui transmet la puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'un différentiel électronique à glissement limité. La démultiplication finale du différentiel a été raccourcie à 3,083:1 pour permettre une accélération plus rapide, mais cela n'a pas affecté la vitesse de pointe de la Vantage. La nouvelle Aston Martin peut non seulement atteindre 100 km/h en seulement 3,4 secondes, mais aussi atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h.

La nouvelle Vantage, comme l'ancienne, est collée. Dans le monde de l'automobile, on parle de collage. La nature du processus permet une certaine flexibilité dans la construction du châssis, ce dont Aston Martin a décidé de tirer parti. La nouvelle voiture a reçu un soubassement révisé qui ajoute de la rigidité à la torsion. Le constructeur britannique a également repositionné l'une des principales traverses avant, ce qui, selon elle, accroît la rigidité des points de montage de la suspension et améliore la sensation de la direction. Le support de jambe de force est également plus léger et plus rigide. Qui n'aime pas une jambe de force plus légère et plus rigide ?

La rigidité du châssis a également été améliorée à l'arrière grâce à divers changements qui permettent aux nouveaux amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX d'être encore plus performants. Il est difficile de quantifier sur le papier ce que tout cela représente, mais Aston insiste sur le fait qu'au volant, il y a des différences tangibles entre les nouveaux et les anciens réglages.

Le logiciel permet toutes ces modifications matérielles. Aston Martin affirme que les différents modes de gestion de la traction, le système de contrôle du lancement et la direction assistée électronique ont tous été réajustés afin d'améliorer les performances et l'engagement du conducteur. Ils ont également expliqué en détail comment tous ces systèmes recueillent des données et fonctionnent, mais le véritable test sera de voir comment tout cela s'additionne sur une route sinueuse.

Le système de freinage est composé de rotors en acier de 400 mm à l'avant avec des étriers à six pistons et de rotors de 360 mm à l'arrière avec des étriers à quatre pistons. Un jeu d'éléments en carbone céramique est également proposé en option, ce qui permet d'économiser près de 27 kilos de poids non suspendu.

Il y a plus de changements que l'on ne peut raisonnablement énumérer en dehors d'une feuille de calcul, mais l'essentiel, c'est de regarder cette voiture. Elle est plus large de 2,5 cm que la voiture précédente et les panneaux de carrosserie ont été considérablement remodelés. Il s'agit d'une voiture GT à deux portes, avec le moteur à l'avant et la transmission aux roues arrière. Les proportions ne peuvent pas être plus mauvaises. Nous avons également déjà vu la plupart de cette voiture à Daytona, ce que personne n'a semblé remarquer.

Les livraisons de la nouvelle Vantage débuteront au deuxième trimestre 2024, et les prix seront probablement annoncés à ce moment-là également.