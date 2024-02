Il existe des voitures conçues pour la ville, pour le tout-terrain ou pour de nombreux autres types d'utilisation, y compris la piste. Ceux qui peuvent s'offrir une hypercar de plusieurs millions d'euros appartiennent très souvent à des clubs exclusifs, le programme Arte in Pista de Pagani en fait partie. Il s'enrichit aujourd'hui d'une nouveauté à toit découvert : la Huayra R Evo.

Avant de vous en parler, nous aimerions citer Horacio Pagani, fondateur et designer en chef de Pagani Automobili :

"Nous avons le plaisir de partager avec vous la Huayra R Evo, qui repousse encore plus loin les limites de la performance et de l'émotion. Commençons par ouvrir le toit et poursuivons..."

Émotions à ciel ouvert

Aux débuts de la course automobile, le toit n'existait pas. Les pilotes étaient exposés aux éléments lorsqu'ils essayaient de gagner une course. C'est de là qu'est venue l'inspiration pour le design de la Huayra R Evo, en se souvenant du passé tout en observant le présent. Horacio Pagani lui-même raconte que l'idée est née lors d'une course d'IndyCar à Nashville.

Pagani Huayra R Evo

En observant les monoplaces équipées de l'Aeroscreen, il a pensé à "créer une voiture avec des surfaces enveloppantes en polycarbonate et avec la possibilité d'enlever les deux auvents pour ressentir encore plus le charme de l'air et le son du V12 atmosphérique". Le résultat, après deux ans de travail intense avec les partenaires Pirelli et Brembo, est une évolution de la Huayra R avec un soupçon de glamour des années 1960 et 1970.

Le cœur : V12-R Evo de 900 ch

La nouvelle hypercar est équipée des dernières technologies issues du monde de la course. Elle est propulsée par un V12-R Evo développant 900 ch (662 kW) à 8 750 tr/min pour un couple maximum de 770 Nm, disponible de 5 800 à 8 200 tr/min. La Huayra R Evo est conçue pour offrir des performances maximales sur circuit jusqu'à la ligne rouge de 9 200 tr/min.

Le moteur de la Pagani Huayra R Evo

Un objectif qui, pour HWA AG et les ingénieurs de Pagani, est atteint grâce à une augmentation de la puissance et d'autres composants clés, tels que le collecteur d'admission avec un nouveau design de trompette et de nouveaux arbres à cames pour optimiser le délicat processus d'admission.

La boîte de vitesses séquentielle à six rapports a été conçue en collaboration avec HWA AG et est dédiée à la version piste de la famille Huayra. Actionnée par un embrayage de course à 3 disques en métal fritté, la boîte de vitesses montée à l'avant garantit une efficacité de friction de 95%, offrant une précision maximale dans l'insertion des rapports, des temps de passage extrêmement courts et un poids total de seulement 80 kg.