Tout comme la Zonda, Pagani continuera probablement à produire des versions spéciales de l'hypercar Huayra jusqu'à ce que les clients arrêtent de la demander. Nous avons déjà vu la Codalunga, l'Imola et la Huayra R. La marque italienne présente aujourd'hui une nouvelle version au Festival de vitesse de Goodwood 2024, et elle est dotée d'une boîte manuelle.

C'est vrai, il s'agit de la première Pagani Huayra à boîte manuelle. La Huayra Epitome, qui est censée représenter le summum de Pagani, a été commandée par un client exceptionnellement aisé qui souhaitait une Huayra avec un levier de vitesses manuel. La boîte à sept rapports provient de Xtrac et utilise le "dernier embrayage à triple disque pour une meilleure transmission du couple".

Super "Fast" mais aussi Super "Soft"

Cette boîte manuelle à sept rapports est reliée à un moteur V12 biturbo de 6,0 litres, de Mercedes-AMG, qui développe 852 chevaux et 1100 Nm de couple, pour un maximum de 6 700 tr/min. La Huayra Epitome a la même puissance que l'Utopia, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h. Un système d'échappement en titane à six voies envoie le son à l'arrière de la voiture, avec un diffuseur soufflé pour une force d'appui supplémentaire.

Les ingénieurs ont également resserré la suspension. Selon Pagani, l'Epitome a moins de roulis et de tangage que la Huayra standard, mais il existe un mode "Super Soft" (comprenez Super Tendre) qui maintient la conduite à son niveau le plus doux, vous savez, pour rouler à Monaco ou sur les rives du lac de Côme. Ce mode de conduite s'éteint automatiquement à 150 km/h.

L'extérieur a été légèrement redessiné, notamment pour ce qui est des pare-chocs avant et arrière avec de nouveaux accents d'éclairage à LED et une calandre plus grande pour une meilleure circulation de l'air. Un énorme aileron arrière intégré orne le couvercle du coffre, et toute la carrosserie est drapée d'un tissage en fibre de carbone bleu foncé. Des accents dorés et des jantes dorées complètent le look haut de gamme.

La voiture a été construite par la division des véhicules spéciaux "Grandi Complicazioni", de Pagani, et a nécessité neuf mois de planification et dix mois supplémentaires pour être achevée. Mais si vous en voulez une, à condition d'en avoir les moyens, vous n'avez pas de chance. Ce sera la seule Huayra de ce type.