La Pagani Zonda a été présentée au public en 1999 et l’année 2024 marque donc le 25e anniversaire de ce modèle très important pour l'atelier San Cesario sul Panaro, qui a choisi de lui rendre hommage en collaboration avec l'IED de Turin.

L'entreprise italienne et l'Université dédiée au design ont en effet créé le concept-car que vous voyez sur ces photos. Elle s'appelle Pagani Alisea et veut imaginer une Zonda pour l’avenir.

Simplifiée et toujours sportive

La Pagani Alisea n'est rien de plus que l'imagination d'une hypothétique Zonda du futur. Elle a été conçue par les 24 étudiants du Master en Design des Transports 2022/2023 et a été dévoilée dans le magnifique cadre du Palais Royal de Venaria Reale.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, c'est un concept à la fois analogique et technologique, qui reprend des concepts presque oubliés pour les projeter vers les 25 prochaines années. À cet égard, la voiture n’est équipée d'aucun élément décoratif pour interrompre les surfaces, qui mesurent 4 522 mm de longueur, 2 055 mm de largeur et 1 070 mm de hauteur, avec un empattement de 2 794 mm.

Ses lignes arrondies sont délimitées par une ellipse imaginaire, qui relie idéalement l'avant et l'arrière, encadrant un cockpit en forme de larme qui se termine par les quatre sorties d'échappement circulaires emblématiques, elles-mêmes reliées au puissant moteur V12 AMG.

À l'avant, les phares ont été conçus comme des éléments continus avec le capot et il existe également des surfaces aérodynamiques spécifiques, telles que le spoiler actif, les jupes latérales et le séparateur, toutes peintes de la même couleur pour que les surfaces soient presque entièrement reliées en une seule silhouette.

Et à l’intérieur ?

Tout comme à l’extérieur, l’intérieur de la Pagani Alisea a également été conçu pour aller à l’essentiel. Le tableau de bord, par exemple, a été imaginé comme un élément unique intégrant des compteurs de vitesse analogiques et, en arrière-plan, un écran numérique.

À celui-ci est connecté un panneau analogique qui préserve la physicalité et l'approche tactile chères à Horacio Pagani, ce que l'on retrouve également dans le levier de vitesses manuel positionné au centre de l'habitacle. Enfin, le volant présente un travail de sellerie élaboré qui combine couleurs et surpiqûres, créant une cohérence et une continuité avec les sièges.

Le modèle à taille réelle va enrichir la prestigieuse collection de concept-cars de l'IED, créée en collaboration avec les plus importants constructeurs automobiles du monde, avec le soutien de sponsors techniques.