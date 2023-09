La nouvelle hypercar de Pagani, l'Utopia, engendrera probablement plusieurs versions au cours de sa durée de vie. Mais il est encore trop tôt pour savoir ce que le constructeur a prévu, en attendant une vidéo montre la nouvelle voiture portant une livrée familière.

En 2009, Pagani a lancé la Zonda Cinque (voir ci-dessous) qui était doté d’une palette de couleurs unique, associant du blanc le long des ailes et des portes, à de la fibre de carbone. Le tout était accentué avec une bande rouge sur la ligne centrale de la voiture. Et dans cette vidéo, l’Utopia semble porter la même livrée.

Comme la Zonda, bien connue, la nouvelle Utopia continue de s'approvisionner en moteur auprès de Mercedes-AMG. L'hypercar est équipée d'un moteur V12 bi-turbo de six litres qui produit 852 chevaux et 1100 Nm de couple. Une transmission manuelle automatisée à sept rapports est disponible, tout comme une boîte de vitesses manuelle à six rapports qui a fait ses preuves. Tout ceci permet d'obtenir un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes pour une vitesse de pointe de 370 km/h.

Une hypercar qui va durer

L'Utopia est légère avec ses 1280 kg. À eux seuls, les quatre pots d’échappements en titane, pèsent environ 6 kg. Sous la carrosserie en fibre de carbone, qui est 38 % plus rigide, se trouve la monocoque du constructeur fabriquée à partir de ses matériaux Carbo-Titanium HP62 G2 et Carbo-Triax HP62.

Pagani prévoit de produire seulement 99 Utopia, dans un premier temps. Son prédécesseur, la Huayra, a plus de 10 ans, et il faut donc s’attendre à ce que cette nouvelle venue perdure. Il est en tout cas plaisant de voir que Pagani propose toujours une boîte de vitesses manuelle alors que tant d'autres constructeurs automobiles l'ont abandonnée pour des changements de vitesse automatiques, certes plus rapides, mais qui font passer la "performance" avant l'expérience de conduite, parfois inoubliable, surtout dans ce genre de voitures.

