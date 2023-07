Une voiture aux performances aussi extrêmes que la Pagani Utopia a besoin de pneus spéciaux. C'est pourquoi le constructeur italien s'est adressé à Pirelli pour obtenir un pneu routier semi-slick spécialement conçu pour sa nouvelle Hypercar.

Le résultat obtenu est le Pirelli P Zero Trofeo RS, un pneu conçu spécifiquement pour l'Utopia et qui constitue une évolution technique du P Zero Trofeo R. L'objectif du nouveau "RS", contrairement au modèle "R" conçu pour être utilisé sur circuit, est de fournir aux constructeurs automobiles un pneu d'origine prêt pour une expérience de conduite sportive.

Un semi-slick routier pour les supercars et les hypercars

Le Pirelli P Zero Trofeo RS a été conçu comme un pneu semi-rigide encore plus performant sur le sec, issu de l'expérience de Pirelli en matière de sport automobile et capable de garantir une plus grande constance des performances, même dans les conditions d'utilisation les plus intenses.

Les Pirelli P Zero Trofeo RS au service de la Pagani Utopia

Ce nouveau pneu, qui est homologué pour la route et développé pour les supercars et les hypercars, est également conçu pour offrir de la sécurité sur le mouillé.

Le nouveau Pirelli P Zero Trofeo RS est déjà disponible pour les voitures qui l'adoptent en tant qu'équipement d'origine et, à l'avenir, il arrivera également sur le marché des pièces de rechange dans une large gamme de dimensions.

Un pneu "à la demande" pour chaque voiture

En pratique, Pagani a décidé d'utiliser pour son Utopia les technologies développées par Pirelli et disponibles dans un catalogue à la demande destiné à atteindre les objectifs fixés par les constructeurs pour chaque voiture spécifique.

Pirelli P Zero Trofeo RS

Il s'agit notamment de la technologie de bande de roulement multi-composants qui permet de personnaliser le pneu pour améliorer les caractéristiques de chaque voiture en associant différents composés de pneus issus du catalogue Prestige de Pirelli.

Dans le cas spécifique de la Pagani Utopia, il a été demandé à Pirelli de fournir un jeu de pneus P Zero Trofeo RS capable d'améliorer les performances dans les conditions de conduite les plus sportives, par rapport à l'équipement d'origine P Zero Corsa, mais sans compromettre "l'équilibre de la voiture et la sensation donnée par le conducteur".

La bande de roulement du Pirelli P Zero Trofeo RS

Essais sur piste avec la Pagani Utopia

La tâche a également été accomplie grâce aux composés choisis, en particulier pour les pneus arrière, qui utilisent le composé le plus performant de la gamme, capable d'offrir vitesse et sécurité sur la piste, facilité et prévisibilité des réactions sur la route, sans oublier le développement de la géométrie virtuelle qui permet, grâce à des modèles virtuels, d'expérimenter d'innombrables profils et formes pour la surface d'appui sur le sol.

Pour la Pagani Utopia, le processus de Virtual Geometry Development a été largement utilisé avant d'emmener les premiers prototypes sur la piste (dans la vidéo ci-dessus), en travaillant sur une optimisation de l'empreinte au sol pour offrir plus d'adhérence et de contrôle.