Après des mois à la traquer sur la route, Pagani lève le voile sur la tant attendue Utopia (C10). Pour la mettre au point, le fabricant italien a longuement discuté avec ses clients pour connaître leurs attentes.

Simplicité, légèreté et plaisir de conduire. Ces trois termes résument parfaitement les souhaits des clients. Et pour les satisfaire, il était hors de question pour Pagani d'électrifier son nouveau modèle. On retrouve ainsi un V12 associé à une boîte à sept rapports.

Cette Pagani Utopia ressemble beaucoup à ses devancières, mais le fabricant affirme que sa supercar a évolué avec "une forme plus fluide et curviligne". Sa face avant rappelle celle de son ancêtre, l'Huayra, sortie en 2011. Sa partie arrière a changé, mais on reconnaît la touche Pagani au premier coup d'œil comme le quadruple échappement en titane.

À mi-chemin entre le passé et la modernité, la marque explique que les formes "s'inspirent des objets des années 1950 comme les phares profilés des scooters Vespa". Dans l'habitacle, Pagani va plus loin et explique que son intérieur n'est ni moderne, ni rétro, "il est intemporel". Rien que ça. Il n'y a quasiment aucun écran à son bord, tous les instruments sont analogiques et révèlent une partie de leur mécanisme "comme s'il s'agissait d'une pièce de collection."

À l'arrière de cette Pagani, on retrouve l'éternel moteur V12 développé par Mercedes-AMG. Ce moteur de 6 litres de cylindrée développe 864 ch et un couple de 1100 Nm. En ce qui concerne la transmission, Pagani n'a pas souhaité équiper sa supercar d'une boîte à double embrayage jugée "trop lourde" et qui "prive le conducteur de donner du rythme à l'accélération de la voiture". Il a une fois de plus frappé à la porte du fabricant Xtrac pour concevoir une boîte manuelle à sept rapports.

Si aucun prix n'a été indiqué, Pagani précise que son Utopia sera produite à 99 exemplaires, tous sont déjà réservés. Le fabricant a aussi insinué qu'une version découvrable arriverait un peu plus tard.