C'est un 5 juillet comme les autres en France, mais il y a de grandes nouvelles en provenance de Chine où Alfa Romeo a présenté les modèles Giulia et Stelvio rénovés. Le PDG de la marque, Jean-Philippe Imparato, est monté sur scène pour annoncer la date de lancement de la supercar tant attendue. Le 30 août, le secret du mystérieux modèle de performance qui devrait être la dernière danse du moteur à combustion interne sera dévoilé.

Avec raison, le patron d'Alfa est véritablement enthousiasmé par la mystérieuse voiture : "Ce projet est un rêve devenu réalité, inspiré par une équipe audacieuse qui voulait réaliser quelque chose d'unique." L'annonce est accompagnée d'une nouvelle image d'accroche après un aperçu initial au début de l'année lorsque nous avons vu le feu arrière rond familier. Quant à savoir pourquoi la date du 30 août a été choisi pour "la première mondiale d'une voiture emblématique", cela a peut-être aura quelque chose à voir avec le GP d'Italie de Formule 1 qui se déroulera à Monza le week-end qui suit.

Un modèle pour l’histoire ?

Alfa Romeo a laissé tomber des indices sur un design rétro, potentiellement avec des références à la T33 Stradale (voir ci-dessous). Selon les rumeurs, la supercar porterait le surnom de "6C", ce qui aurait du sens à en juger par le feu arrière montrant qui représente, apparemment, la fusion entre un "6" et un "C". Si tel est le cas, cela impliquerait un moteur à six cylindres puisque la 4C avait un quatre cylindres tandis que la magnifique 8C avait un V8. Nous ne pouvons que supposer qu'il s'agira d'un V6 bi-turbo de 2,9 litres des modèles Quadrifoglio. Dans la Giulia GTA à tirage limité, il est bon pour 540 chevaux et 600 Newton-mètres de couple.

À ne pas confondre avec la SWB Zagato Coupé, le prochain avion de chasse d’Alfa Romeo comblera le vide laissé par les GTV et 8C. Ne vous attendez pas à une Maserati MC20 restylée puisque Imparato a promis que ce serait un produit 100 % Alfa. Dans une interview plus tôt cette année, le grand patron a mentionné :

"Nous travaillons sur quelque chose que je pourrais mettre à côté de la 8C au musée d'Arese. Nous sommes fiers de notre contribution à l'histoire d'Alfa Romeo et c’est ce que nous voulons."

Présentée comme étant "emblématique, super sexy et reconnaissable" par Imparato, la 6C sera susceptible d’être une production limitée. Elle sera possiblement plafonnée à seulement 500 unités pour le coupé et 329 autres exemplaires pour la Spider. La logique nous dit que ce sera la nouvelle Alfa Romeo la plus chère de tous les temps et un objet de collection instantané compte tenu que l'électrification est juste au coin de la rue.

La première mondiale aura lieu à Arese au musée d'Alfa Romeo.

