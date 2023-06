C’est peu dire que Max Verstappen et Red Bull Racing ont déjà marqué de leur empreinte la quête des titres mondiaux de F1 2023, alors que la discipline se dirige vers l’Autriche pour le Grand Prix qui se tient le week-end du 1-2 juillet.

Crédité de 195 points en tête du tableau des pilotes, le Champion du monde en titre, qui a égalé le nombre de victoires d’Ayrton Senna lors de la dernière manche, au Canada (41), est en quête de records personnels cette année, alors qu’il déborde de confiance au volant d’une monoplace supérieure et après avoir déjà bien pris la mesure de son équipier Sergio Pérez, seul pilote qui apparaissait il y a encore peu comme étant capable de lui donner la réplique.

Distancé à déjà 69 points de son chef de file et se battant pour la seconde place du championnat, Pérez semble accuser le coup après une série de courses décevantes. Les regards pour l’Autriche se tourneront donc sur cette lutte pour la deuxième place, au-delà des questions entourant la capacité de Verstappen à signer un quatrième succès consécutif, un septième en neuf courses. Neuf points seulement derrière Pérez, Fernando Alonso porte toujours Aston Martin à un niveau inespéré par l’équipe en fin d’année dernière. L’équipe doit désormais trouver une régularité dans les points avec son autre pilote, Lance Stroll, qui occupe la huitième position du championnat et peut donner les moyens à son équipe de glaner la place de dauphin de Red Bull au tableau des constructeurs, devant Mercedes et Ferrari.

Alors que Ferrari semble encore avoir du mal à se présenter comme une réelle menace régulière tant les week-ends se suivent et font apparaitre des faiblesses, Mercedes semble de son côté, comme Aston Martin, se trouver dans une dynamique positive. Un nouveau package évolutif introduit il y a deux GP a porté ses fruits en ce sens qu’il permet à Lewis Hamilton de retrouver des couleurs et ne plus apparaitre dominé par son équipier George Russell, ce qui a pour conséquence d’un faire un candidat régulier au podium, sur lequel il a terminé les deux dernières courses.

On suivra également de près la progression des pilotes Alpine, faisant tantôt apparaitre des signes d’optimisme, tantôt refroidissant les espoirs de voir l’équipe française capable de maintenir un niveau de performance et de régularité permettant d’envisager sereinement son actuelle quatrième place au championnat du monde des constructeurs. Le team d’Enstone a pour le moment bien la main sur McLaren, qui peine encore à convertir des espoirs entrevus lors des dernières courses en bilan mathématique positif.

Rendez-vous dans une semaine à Spielberg pour la suite de la saison F1 2023 !