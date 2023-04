Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton est régulièrement suivi par de nombreux paparazzis dans les rues de Monaco ou de ses divers lieux de résidence temporaires aux États-Unis.

Le Britannique dispose d’une spectaculaire collection de véhicules témoignant de son amour pour les machines les plus exotiques, et en dépit du fait d’être associé à Mercedes depuis son arrivée en Formule 1, en 2007, les Ferrari et d’autres marques de prestige ont une place considérable dans son garage.

Passage en revue de certains des modèles publiquement connus comme faisant partie ou ayant fait partie du garage personnel de l’icone de la Formule 1.

Chez Mercedes, on notera bien entendu que Lewis Hamilton est l’un des très rares clients à avoir pu se trouver sur la liste des bénéficiaires d’une Mercedes-AMG Project One. Il possède également une Mercedes-Benz SLS C63 AMG Black Series, ainsi qu’une AMG GT R. Dans les vintage de renom, Hamilton a une magnifique Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, ainsi que la non moins classieuse Mercedes-Benz 300SL Roadster de 1957. Pour compléter ce garage de la firme à l’étoile déjà conséquent, le pilote Britannique jouit aussi d’une massive Maybach S 650 de 2018.

Hamilton aime également les muscle cars américains et possède notamment une Ford Mustang Shelby GT500 de 1967, qui côtoie une autre Shelby, la 427 Cobra de 1966. Mais la machine à l’ovale bleu qui retient souvent l’attention des amateurs de sportives dans sa collection est bien entendu sa Ford GT.

A Monaco, Lewis Hamilton est très fréquemment photographié au volant de sa Pagani Zonda 760 LH, une auto exclusive et customisée à son goût qu’il utilise fréquemment. Sa Pagani Hyayra est également parfois de sortie. A noter également que le pilote se montre souvent dans les rues au volant de sa magnifique et très exclusive LaFerrari Aperta, dont la valeur dépasse aisément les six millions d’euro. Hamilton aime ses Ferrari et sort aussi parfois une 599 SA Aperta.

Hamilton a remporté son premier championnat du monde avec l’équipe l’ayant mené en F1, McLaren. Le Britannique possède aussi des modèles de la marque, comme la magnifique P1 ou encore la rencontre faite avec Mercedes-Benz sur la SLR McLaren 722 S. Pour le "quotidien", Lewis Hamilton dispose aussi d’une Porsche 911 GT3 RS, que l’on rencontre régulièrement dans les garages les plus exclusifs.

A noter que l’on trouve également dans le patrimoine de Lewis Hamilton un avion privé pour ses déplacements et de nombreux "jouets" pour passer le temps en vacances, comme des buggys tout-terrain, une motocross Honda CRF450RX et des chasse-neiges.