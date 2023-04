Le musée Porsche de Stuttgart est une destination privilégiée pour tout passionné d'automobile. La vidéo ci-dessus montre ce qui se passe lorsqu'on prend un drone compact, qu'on y ajoute une caméra et qu'on le confie à un pilote expérimenté dans un bâtiment rempli de voitures extraordinaires.

En l'espace de deux minutes, nous passons au-dessus, au-dessous et à travers (oui, à travers) de plusieurs véhicules Porsche emblématiques.

À vrai dire, cette courte vidéo est techniquement une publicité pour DJI. Connue pour sa gamme de drones quadricoptères, la société a décidé de présenter son nouveau drone compact, l'Avata, en l'emmenant dans le musée Porsche.

Le constructeur automobile a approuvé le tournage de la vidéo, et nous supposons que Porsche savait à l'avance ce qui allait se passer. En effet, ce drone s'approche de très près de certaines machines de grande valeur.

À quel point, dites-vous ? Le clip est à peine commencé que le drone passe sous le capot moteur ouvert de la Porsche 953 de Rothmans – oui, celle qui a remporté le Paris-Dakar en 1984 et qui a ouvert la voie à la 959.

Après avoir fait le tour de l'atelier en toute décontraction, le pilote du drone sort à quelques centimètres d'une 911 plus récente et se dirige vers l'étage du musée pour plus d'action.

S'en suit un slalom entre des 550, des 356 et d'anciennes 911, puis le drone s'approche d'une autre voiture de course Porsche emblématique, la 917K de 1970 aux couleurs du Golfe qui a remporté Le Mans.

Il passe par la petite ouverture de la coque arrière, puis continue à descendre en contrebas entre une pile de voitures de course.

Après avoir longé les toits de nombreuses 911, le moment suivant est celui de la 911 GT2 d'origine. Le pilote du drone se faufile entre les fenêtres ouvertes de cette voiture classique refroidie par air, s'incline à droite et passe sous un Porsche Cayenne.

Le spectacle aérien se termine par un passage rapide dans le cockpit ouvert de la voiture de course de Porsche en Formule E.

Il s'agit certainement d'une façon originale de présenter un nouveau produit, et nous reconnaissons à DJI le mérite qui lui revient.

Cette présentation fait également appel à des compétences de pilotage incroyables, mais à moins de se rendre en Allemagne pour une visite personnalisée, nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait une meilleure façon de voir le musée Porsche.