Le Quadrifoglio, symbole sportif d'Alfa Romeo, célèbre ses 100 ans en 2023. Pour l'occasion, la marque a annoncé des éditions spéciales 100e anniversaire des Giulia et Stelvio Quadifogolio, déclinaisons sportives des deux modèles, chacun limité à 100 exemplaires.

Les deux voitures auront des badges spéciaux, des spécificités dans leur design et des éléments dorés. D'autres seront en fibre de carbone brute, comme la calandre et les rétroviseurs. Alfa Romeo a intégré de nouveaux feux "3+3" adaptatifs LED Matrix.

Galerie: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 100e anniversaire

25 Photos

Les deux modèles seront proposés en trois coloris : Rosso Etna, Verde Montreal, et Nero Vulcano. L'Alfa Romeo Giulia Quadifogolio 100e anniversaire sera dotée de roues 19 pouces, et l'Alfa Romeo Stelvio Quadifogolio 100e anniversaire de 21 pouces. Les écopes de freins seront quant à elles dorées.

Qui dit Quadifogolio dit sport et les deux modèles seront animés par un V6 bi-turbo 2,9 L dont la puissance a été portée à 520 chevaux. Le moteur sera associé à différentiel mécanique autobloquant, une nouveauté pour cette série spéciale.

Plusieurs pièces seront en fibre de carbone dans l'habitacle, où le cuir et l'Alcantara seront mêlés, avec des surpiqûres dorées et un 100 brodé à côté du logo Quadrigoflio.

On retrouvera le cuir, l'Alcantara, la fibre de carbone et des surpiqûres noires sur le volant. Un écran TFT de 12,3 pouces, nouveau pour la marque, a été intégré sur le tableau de bord.

Les commandes pour les Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadifogolio 100e anniversaire ouvriront au printemps et les deux voitures seront disponibles au troisième trimestre 2023.

Galerie: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100e anniversaire

26 Photos

Le symbole du sport chez Alfa Romeo

Le Quadrifoglio est associé à Alfa Romeo depuis la Targa Florio 1923, l'un des courses les plus importantes à l'époque. Ugo Sivocci, touché par de nombreux soucis techniques par le passé, avait ajouté un trèfle à quatre feuilles dans un carré blanc sur sa voiture, et il s'est imposé le 15 avril 1923. Quelques mois plus tard, le pilote a trouvé la mort alors que le symbole n'était pas présent sur sa voiture.

En hommage à Ugo Sivocci, Alfa Romeo a par la suite conservé le trèfle sur ses voitures en compétition, dans un triangle et plus un carré afin de marquer son absence. Le symbole est devenu synonyme des sportives de la marque et a perduré depuis un siècle.