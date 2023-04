Dans une interview accordée à Automotive News Europe, Thomas Schäfer, directeur de la marque Volkswagen, évoque différents sujets, principalement autour de l'électrique. Il y confirme que l'ID.2 all coûtera moins de 25 000 euros et qu'elle sera suivie par un modèle encore plus abordable, sous la barre des 20 000 euros, en 2026 ou 2027 au plus tard. En attendant, l'e-up! disparaître mi-2023 puisque la maintenir au catalogue nécessiterait une nouvelle architecture électronique pour répondre aux nouvelles injonctions contre le piratage.

L'ancien patron de Skoda a également tenu à s'exprimer sur les e-carburant, avec des propos qui ont de quoi surprendre. L'Union Européenne a validé la fin des moteurs thermiques en 2025 mais les véhicules utilisant des e-carburants devraient bénéficier d'une dérogation et lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, Schäfer a qualifié de "bruit pour rien" le débat sur cette source d'énergie. Selon lui, les moteurs thermiques seront "finis quoiqu'il arrive" au milieu de la prochaine décennie.

Volkswagen ID.2 all

23 Photos

Le dirigeant a rappelé que la marque Volkswagen mise sur l'électrique, avec pour objectif que ces modèles représentent 80 % de ses ventes avant 2023. Le constructeur de Wolfsburg a l'intention de commercialiser que des voitures électriques sur le sol européen avant 2023. "Pourquoi dépenser une fortune sur une vieille technologie [les moteurs thermiques avec des e-carburants] qui n'apporte aucun bénéfice concret ?" a interrogé Schäfer.

Les moteurs thermiques vont en effet se raréfier chez Volkswagen. Le même Thomas Schäfer a déclaré à Automobilwoche au début du mois que les Passat et Tiguan attendus cette année, puis le T-Roc en 2015, seront les dernières nouveautés dans le thermique chez Volkswagen. Cela signifie qu'il n'y aura pas de Golf de neuvième génération avec un moteur à combustion.

Des divergences avec Porsche

Si les propos de Thomas Schäfer illustrent la stratégie de Volkswagen, ils tranchent avec celle de Porsche, en faveur des carburants synthétiques et qui a même commencé à en produire dans son usine en Chine. Porsche espère produire 130 000 litres d'e-carburants par an durant la phase pilote, avant d'arriver à une vitesse de croisière de 550 millions à l'année. Le constructeur utilise de l'eau et du dioxide de carbone, en utilisant de l'énergie éolienne.

Par souci de clarté, il est bon de rappeler que Thomas Schäfer ne s'exprimait pas au nom du groupe Volkswagen mais de la marque Volkswagen. Même s'ils font partie du même groupe, Porsche a sa propre stratégie et la marque cherche à préserver les moteurs thermiques avec une version zéro émissions.