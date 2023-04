Dans une longue interview accordée à la publication allemande Automobilwoche, Thomas Schäfer, PDG de la marque Volkswagen, a parlé de ce que l'avenir réserve à la marque de Wolfsburg. Inévitablement, la discussion a porté sur les véhicules électriques et sur la façon dont la poussée zéro émission marque le début de la fin pour les voitures équipées de moteurs à combustion interne. À cette fin, le président a révélé que VW avait presque fini de lancer de nouvelles voitures à moteur à combustion interne.

Plus tard dans l'année, la marque allemande a l'intention de lancer la nouvelle génération de la Passat (uniquement en version familiale) et du Tiguan. En 2024, un nouveau Tayron (crossover compact pour la Chine) suivra, ainsi qu'un T-Roc remanié pour 2025. Selon M. Schäfer, il s'agira des dernières voitures à moteur à combustion interne de nouvelle génération, qui seront disponibles dans les années 2030

VW Golf GTI 40th Anniversaire 2023

6 Photos

Qu'en est-il de la Golf ? Une "mise à jour majeure du produit" sera introduite en 2024 pour maintenir le modèle frais et compétitif jusqu'à la fin de la décennie. Une neuvième génération avec des moteurs essence/diesel n'est pas prévue, mais les dirigeants de VW ne l'excluent pas complètement : "Si le monde évolue complètement différemment des prévisions d'ici 2026 ou 2027, nous pourrons alors lancer un véhicule entièrement nouveau. Je n'y crois pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu.

Par ailleurs, M. Schäfer a laissé entendre que la fin de la Polo était proche, car les prochaines réglementations sur les émissions Euro 7 rendront la supermini trop chère après l'ajout d'une configuration hybride. Il a ajouté qu'elle finirait par coûter à peu près autant que la 2025 ID.2all, et "vous devez vous demander si cela a encore du sens" de vendre la sous-compacte à moteur à combustion interne.

Un crossover compact électrique fabriqué à Wolfsburg sera lancé en 2026 et le responsable de VW a déclaré qu'il pourrait s'appeler ID. Tiguan. L'entreprise a l'intention de conserver des noms emblématiques à l'ère des véhicules électriques, de sorte que les sigles Golf et Tiguan ne seront pas retirés après la fin de l'ère du moteur à combustion interne. Schäfer a déclaré qu'une Golf électrique sur la plateforme MEB/MEB+ n'était pas prévue et qu'elle ne verrait le jour que sur l'architecture SSP à venir, donc après 2028.

VW a l'intention de ne vendre que des VE en Europe à partir de 2023, deux ans avant que l'interdiction de vente des nouvelles voitures à moteur à combustion n'entre en vigueur dans l'Union européenne.