La Porsche Macan de nouvelle génération, exclusivement électrique, a de nouveau été aperçue lors de tests par temps froid. Cette fois-ci, nos espions ont pu jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle largement exposé, révélant un tableau de bord modernisé par rapport au modèle à essence commercialisé aujourd'hui. Il semblerait que le crossover zéro émission s'inspirera de la Taycan en adoptant une configuration similaire à double écran pour l'affichage du conducteur et l'infodivertissement.

Alors que la berline sportive électrique dispose d'un autre écran tactile monté plus bas sur la console centrale, ce n'est pas le cas du Macan EV. Au lieu de cela, Porsche installe un panneau tactile avec quatre interrupteurs à bascule traditionnels pour accéder aux réglages de la climatisation. Par rapport au crossover à essence commercialisé aujourd'hui, l'habitacle du successeur électrique a été désencombré, car il y a moins de touches programmables. Malgré la simplification du tableau de bord, il est agréable de constater qu'il existe toujours des commandes séparées pour accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées.

Photos espion intérieur Porsche Macan EV 2024

18 Photos

Le panneau noir brillant du côté passager du tableau de bord nous laisse penser que le prototype Macan EV disposait également d'un troisième écran en option. Nous pouvons également voir le panneau de porte intérieur avec des accents argentés et métalliques ainsi que de nombreux boutons et de belles surpiqûres.

En regardant de plus près, vous remarquerez que le tableau de bord indique un état de charge de 82 % et seulement 234 kilomètres d'autonomie restante, ce qui ne semble pas très prometteur. Cependant, cela n'a pas d'importance puisqu'il s'agit d'un prototype. La batterie utilisée n'est peut-être pas une batterie de série et/ou le logiciel qui estime l'autonomie restante n'a pas été finalisé. Nous pouvons également supposer que le véhicule d'essai a été soumis à des tests extrêmes, qui ont manifestement eu un impact sur l'efficacité.

Les photos extérieures montrent le camouflage trompeur habituel pour que le Macan en version EV semble presque identique au modèle à moteur à combustion interne. Porsche continue d'utiliser de faux doubles embouts d'échappement et une calandre tout aussi fausse, tandis que les vrais phares et feux arrière sont habilement dissimulés derrière des autocollants imitant les feux du modèle actuel. Des autocollants ont également été collés sur le montant C pour dissimuler le véritable design. Le prototype repose sur des jantes de 21 pouces chaussées de pneus d'hiver 255/45 à l'avant et 285/40 à l'arrière.

Modèle jumeau de l'Audi Q6 E-Tron, le Porsche Macan EV sortira en 2024 sur la plateforme PPE avec un pack de batteries de 100 kWh. La version à deux moteurs dans les spécifications les plus élevées produira jusqu'à 603 chevaux et plus de 1 000 Nm de couple.