L'Audi Q6 n'est pas encore vendu en Europe, mais il l'est déjà depuis quelques mois en Chine. Le SUV allemand devrait arriver sur le Vieux Continent l'année prochaine, avec quelques changements par rapport à la version vendue en Chine qui dispose de sept places, mais aussi avec une nouvelle version sportive, même si "SUV", "électrique" et "sportif" ne vont pas vraiment ensemble.

L'Audi RS Q6 e-tron, la version la plus puissante du Q6 e-tron, vient d'être aperçue non loin du Nürburgring, lieu où toutes les voitures un tantinet sportives, ou pas, viennent s'affûter en vue d'une commercialisation imminente.

Cousin technique du Porsche Macan électrique

Le prototype est lourdement camouflé même si, globalement, nous arrivons à distinguer ses lignes et ses courbes. Tous les appendices RS sont présents, avec des boucliers ajourés, des jupes latérales proéminentes ou encore de grandes jantes. Seul élément manquant : la double sortie d'échappement ovale typique des modèles RS thermiques.

L'Audi Q6 reposera sur la nouvelle plateforme modulaire PPE (Premium Platform Electric) du groupe Volkswagen. Sans surprise, il s'agira globalement du cousin technique du Porsche Macan électrique qui arrivera lui aussi l'année prochaine.

Jusqu'à 600 ch ?

Nous savons d'ores et déjà que le Macan électrique développera plus de 600 chevaux. L'Audi RS Q6 e-tron devrait bénéficier globalement du même niveau de puissance. La taille de la batterie devrait être d'environ 90 kWh, laissant ainsi penser que ce modèle pourra, théoriquement, faire plus de 500 km avec une seule charge.

L'Audi RS Q6 e-tron devrait être présenté au premier semestre 2023, pour une commercialisation qui interviendrait dans la seconde partie de l'année. Reste à savoir quelle sera la stratégie du groupe Volkswagen pour que l'Audi RS Q6 e-tron et nouveau Porsche Macan électrique ne se cannibalisent pas.