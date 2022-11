Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Audi a un nouveau logo. En effet, il est porté pour la première fois par l'Audi Q8 e-tron que la marque aux anneaux a présenté quelques jours en arrière. Le "restylage" du logo est assez discret, seul un œil entrainé peut remarquer les différences.

Et pourtant, le constructeur explique dans une vidéo qu'il y a plus de différences qu'il n'y paraît. Et qui de mieux que le designer André Georgi et le stratège de la marque Frederik Kalisch pour nous révéler ses secrets.

"Le logo de notre véhicule comprend trois éléments. Nous avons choisi de ne pas utiliser de chrome et d'opter pour un look noir et blanc très contrasté. C'est comme si les flotteurs d'un blanc éclatant étaient intégrés dans un corps de verre noir pour un rayonnement encore plus grand. En éclaircissant optiquement le logo, le blanc confère aux anneaux un aspect plat et de qualité supérieure, tout en étant tridimensionnel dans les détails", a expliqué André Georgi.

Et d'ajouter : "Les anneaux chromées d'aujourd'hui sont synonymes de haute qualité ; le matériau seul transmet ce message. Mais nous pensons que nous avons trouvé le "nouveau chrome" : La clarté des nouveaux anneaux noirs et blancs rend l'identité de notre entreprise indiscutable. La fine bordure noire qui entoure les anneaux donne une apparence uniforme et de qualité supérieure, quelle que soit la couleur de la peinture ou de la calandre de la voiture. Et les clients peuvent continuer à opter pour nos nouveaux anneaux en noir. Cette variante remplace le blanc par un gris foncé qui ressemble à du noir brillant".