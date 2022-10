C'est la période des séries spéciales chez Audi. Après les R8, TT RS et RS Q3, c'est désormais au tour de l'Audi RS 3 de recevoir une première série spéciale. Commercialisée depuis un peu plus d'un an, la plus délurée des RS 3 reçoit une série limitée "performance edition" qui en fait tout simplement la RS 3 de série la plus rapide et la plus puissante de l'histoire.

La voiture bénéficie, de série, du pack dynamique RS Plus, lui permettant de voir sa vitesse augmentée de 10 km/h par rapport à la version standard. Elle devient le premier véhicule de son segment à atteindre une vitesse maximale de 300 km/h.

Les ingénieurs ont également apporté quelques modifications au fameux cinq cylindres 2,5 litres TFSI. Le moteur développe désormais 407 ch. La plage de couple maximum est également plus large : le couple maximal de 500 Nm est désormais disponible à un régime plus élevé de 100 tr/mn, entre 2 250 et 5 700 tr/mn. La puissance est transmise au quatre roues motrices via la transmission à double embrayage S tronic à sept rapports. L’Audi RS 3 performance edition réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes.

Audi intègre de série le système d'échappement sport RS, avec un silencieux central modifié et des sorties d'échappement ovales en noir brillant. La commande entièrement variable des volets d'échappement, qui élargit le spectre sonore, a été légèrement retravaillée.

L’Audi RS 3 performance edition est équipée de série d’un châssis sport RS avec amortisseur adaptatif. Celui-ci adapte en permanence, et de manière individuelle, chaque amortisseur aux conditions de la route, à la situation de conduite et en fonction du mode sélectionné dans l’Audi drive select. L'amortissement en pression et en détente a été revu par rapport à l’Audi RS 3 de génération précédente.

La voiture est aussi équipée d'un RS Torque Splitter, permettant ainsi d'augmenter la stabilité et, d'autre part, d'accroître l'agilité et réduit le sous-virage en conduite dynamique. Cela est rendu possible grâce à deux embrayages multidisques à commande électronique qui répartissent activement le couple moteur avec une variabilité totale entre les roues arrière. Un maximum de 50 % de la puissance motrice est dirigé vers l'essieu arrière ; en mode RS Torque Rear, tout le couple moteur arrière est transmis par intermittence à la roue située à l'extérieur du virage. D'où le fameux mode "Drift" qui fonctionne si bien et que nous avons pu essayer lors de notre test de la nouvelle Audi RS 3.

L’Audi RS 3 performance edition est équipée de pneus semi-slicks Pirelli P Zero Trofeo R − 265/35 sur l'essieu avant, 245/35 à l'arrière. Les semi-slicks sont montés sur des jantes en aluminium moulé de 19 pouces, peintes en gris mat palladium et disponibles exclusivement sur cette série limitée. Derrière ces jantes, nous retrouvons des freins en carbone-céramique de série.

Esthétiquement, comme vous pouvez le constater sur les photos, il n'y a que peu de changements par rapport à une RS 3 classique. Nous retrouvons simplement un diffuseur arrière noir, les anneaux Audi en noir et le badge RS 3 à l'avant et à l'arrière de cette même couleur.

Cette série spéciale est disponible avec les peintures à effet nacré bleu Nogaro, gris Flèche et gris Daytona, ainsi que la couleur cristal noir Sebring et blanc glacier métallisé. Lors de l’ouverture de la voiture, le feu de jour, composé de 15 segments LED, affiche le drapeau à damier côté passager et "3 0-0" côté conducteur – clin d’œil à cette série limitée à 300 exemplaires dans le monde et à sa vitesse maximale de 300 km/h.

Lors du verrouillage de la voiture, l'inscription "R-S-3" apparaît sous le phare principal à la place du "3-0-0". Pendant la conduite, le drapeau à damier s'allume des deux côtés comme un feu de circulation diurne. Les LED d'entrée au niveau des portes avant accentuent la carte de l’exclusivité en y projetant "#RS performance" sur le sol à côté de la voiture.

À l'intérieur, l'Audi RS 3 performance edition se dote de sièges baquets en microfibre Dinamica associés au cuir Nappa perlé de série. L’appui-tête estampillé RS et le dossier de siège en carbone mat soulignent le caractère sportif de cette série spéciale. Les ceintures sont de couleur bleue Mercato, les surpiqûres contrastées de l'accoudoir central, des accoudoirs de porte et du volant sont également de couleur bleue Mercato.

L’Audi RS 3 performance edition est limitée à 300 unités dans le monde. Elle sera disponible à partir de 87 000 euros et sera livrée à partir du début de l'année 2023.