La nouvelle Mercedes-AMG C 63 est une bête en termes de puissance, mais de nombreux amateurs regretteront probablement l'époque du V8, aussi bien la dernière version bi-turbo que le tout premier atmosphérique.

Mais cette époque est aujourd'hui révolue, la nouvelle famille de C 63 reposant sur un quatre cylindres turbocompressé et hybridé. La concurrence, notamment celle venue d'Ingolstadt, lui emboîtera le pas en passant à l'hybridation également, mais pas forcément au détriment des grosses cylindrées thermiques.

En effet, selon Constantin Dressler, le responsable marketing produit chez Audi Sport, le constructeur aux anneaux ne devrait pas être aussi radicale que Mercedes-AMG dans ses décisions : "Bien sûr, nous allons également électrifier nos voitures. Mais nous ne ferons pas de quatre cylindres" peut-on lire dans les colonnes de nos confrères de CNet.

Audi RS 4 Avant

Porsche et Audi Sport, même combat ?

Ainsi, le V6 2,9 litres bi-turbo TFSI et le V8 4,0 litres bi-turbo TFSI devrait continuer encore pour quelques années leur carrière, même s'ils seront bientôt étayés d'un ou plusieurs blocs électriques. C'est d'ailleurs déjà le cas chez Porsche, puisque ces deux motorisations équipent déjà la Panamera dans ses versions hybrides.

La Panamera 4S E-Hybrid embarque un V6 et un bloc électrique pour une puissance de 440 ch, tandis que la Panamera Turbo S E-Hybrid revendique pas moins de 700 ch. Une motorisation que la future Audi RS 6 pourrait, par exemple, accueillir également sous son capot.

Une concurrence de plus en plus féroce

Pourtant, malgré un quatre cylindres sous son capot (le plus puissant au monde), la C 63 ne fait pas pâle figure en matière de performances. Au cumulé, la voiture fait jusqu'à 680 ch et 1 020 Nm de couple. Mercedes-AMG annonce une masse de 2,1 tonnes, soit le poids d'un gros SUV hybride et bien optionné, mais avec 680 ch, les performances sont évidemment assez hallucinantes, avec un 0 à 100 km/h annoncé en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h, voire même 280 km/h en option.

Mercedes-AMG C 63 S E-Performance break BMW M3 Touring

Face à elle, du côté de chez Audi Sport, il y a l'Audi RS 4 avec son V6 2,9 litres bi-turbo de 450 ch et 600 Nm de couple, mais complètement dénué d'hybridation. Audi a récemment présenté un nouveau pack Compétition pour contrer ses nouvelles concurrentes, dont la nouvelle BMW M3 Touring qui se place un peu entre la RS 4 et la nouvelle Mercedes-AMG C 63 S E-Performance grâce à ses 510 ch.

Pour en revenir à Audi Sport, la marque travaille actuellement sur plusieurs modèles, dont le RS Q5. Ce modèle pourrait d'ailleurs recevoir le premier V6 hybride siglé RS. Sa puissance devrait se situer aux alentours de 450 ch également.