L'actuelle génération de l'Audi R8 vit ses dernières années d'existence. Elle sera arrêtée en 2023 afin qu'une nouvelle génération de la sportive à deux portes puisse reprendre le flambeau. Si l'actuelle Audi R8 est animée par un moteur V10 atmosphérique, sa remplaçante sera électrique et ne pourra donc plus utiliser l'incroyable sonorité de son moteur pour donner des frissons à son conducteur et à son passager.

D'après Autocar, la nouvelle Audi R8 est attendue en 2025, mais il ne faudra plus l'appeler ainsi, car elle risque de changer de nom pour accompagner son passage du thermique à l'électrique. Audi lancera peut-être une R8 e-tron de deuxième génération, car oui, la sportive a déjà été commercialisée en version 100 % électrique, mais elle a échoué et sa commercialisation fut arrêtée quelques mois après son lancement. Si vous voulez en savoir plus sur cette Audi, nous avons publié un article détaillé sur InsideEVS.

Audi R8 e-tron Audi R8 e-tron

Le magazine anglais émet deux hypothèses à propos de la plateforme de la prochaine R8. Elle pourrait emprunter l'architecture SSP Sport qui remplace la J1 des Porsche Taycan et Audi e-Tron GT, ou bien, une plateforme encore en cours de développement et qu'utilisera la prochaine génération de la Porsche 718 Cayman et 718 Boxster. Quelle que soit la plateforme, la prochaine R8 sera plus puissante que sa devancière, et se positionnera au-dessus de l'Audi RS e-tron GT de 646 ch.

"Nous avons déjà prouvé qu'il est possible de susciter l'amour de la RS dans un modèle électrique. Si vous regardez l'E-tron GT, 60% des ventes sont des RS. Nous voulons rendre la voiture différente, comme nous le faisons dans le monde des moteurs à combustion. Nos clients veulent se différencier des autres modèles - dans le design, la carrosserie, le châssis et les performances. Avec la RS E-tron GT, nous sommes le précurseur [électrique] dans un champ de concurrents", a déclaré Sebastian Grams, le patron d'Audi Sport.