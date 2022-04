Il se dit que quelque chose se trame du côté de chez Audi. Selon les bruits de couloir, une nouvelle version de l'Audi R8 serait en préparation. Baptisée R8 V10 V10 Performance RS Final Edition, elle pourrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année et développer une puissance plus que respectable de 650 ch.

Bien entendu, à ce stade, ce ne sont que des rumeurs relayées par le site TheSupercarBlog. Nos confrères de Motor1 USA ont contacté le constructeur aux anneaux qui n'a pas apporté plus de précision. Il s'est contenté d'indiquer qu'il ne pouvait pas donner plus d'informations sur des modèles ou des versions qui ne sont pas encore au catalogue. Nous devons donc prendre notre mal en patience, et fouiller dans nos archives pour essayer de retrouver les traces de cette "Super R8".

En janvier dernier, nos photographes ont capturé les photos d'un prototype de l'Audi R8 en Suède. Il n'était pas camouflé et son design n'avait pas été modifié. Toutefois, le prototype en question était bien différent du modèle de série, à commencer par les appendices sur le bouclier avant, la lame avant et l'aileron arrière plus massif.

Le prototype rouge en question était nettement plus aérodynamique, il s'agit peut-être de la fameuse Audi R8 V10 Performance RS Final Edition. Hélas, en l'absence d'annonce officielle, nous ne pouvons pas le confirmer.

Il est clair que la prochaine génération de l'Audi R8 sera inévitablement électrifiée (voire 100% électrique), Audi veut peut-être une dernière fois faire plaisir à ses clients adeptes du V10 atmosphérique en leur vendant une R8 aussi puissante que les Lamborghini Huracan STO et Tecnica avec lesquelles elle partage son moteur.

Précédemment, Sebastian Grams, le patron de la division RS d'Audi a fait la déclaration suivante à nos confrères de Top Gear :