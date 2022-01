L'Audi R8 va bientôt quitter les showrooms du monde entier. La société allemande travaille sur un successeur électrique, qui aura un nom et une identité complètement différents.

Cependant, la marque préparerait également une dernière R8, une version destinée à être la plus exclusive et la plus extrême jamais réalisée. Les premières photos espion de cette Audi spéciale semblent anticiper les solutions que l'on retrouvera sur le modèle de production.

Extrême

La R8 sur les photos est complètement "nue" et sans camouflage. Audi ne semble rien faire pour cacher ses plans, mais il est possible que la vraie grande nouveauté se cache dans le châssis et sous le capot avec un V10 5.2 poussé au maximum de son potentiel.

Le fait est que le modèle a un look très agressif avec des ailes avant, un splitter, des jupes en fibre de carbone et un nouveau diffuseur agressif. En outre, il est impossible de ne pas voir l'aile avec le logo Audi bien visible sur le côté.

Outre les changements aérodynamiques, on peut également apercevoir quelques câbles et une antenne qui pourraient faire partie de l'instrumentation utilisée par les ingénieurs.

La propulsion arrière pour séduire les collectionneurs

En regardant les photos en détail, on pourrait penser que l'Audi R8 des tests est une propulsion. En effet, lorsqu'on roule sur une route enneigée, la neige fondue a tendance à s'accumuler beaucoup plus derrière les roues motrices. Dans ce cas, la neige n'était présente que près des roues arrière, ce qui laisse penser qu'Audi travaille sur une version RWD.

Un choix qui ne serait pas vraiment une surprise étant donné que Sebastian Grams, le numéro un de la division RS, avait récemment déclaré qu'avant de faire ses adieux, Audi développerait d'autres versions de la R8 actuelle en se concentrant sur l'expérience de conduite et le plaisir, comme elle l'a fait pour la RWD.

Après tout, le choix de la propulsion arrière permettrait de perdre au moins 65 kg sur la voiture et d'augmenter encore le niveau d'implication et de plaisir au volant. Deux caractéristiques importantes pour inciter les clients fortunés à garer dans le garage cette Audi spéciale qui pourrait être produite en édition limitée et avoir un prix de départ bien supérieur aux 212 000 euros actuels.