Qu'est-ce qu'une voiture légale sur la route de nos jours ? Eh bien, cela dépend de l'endroit où vous vivez. Au minimum, elle doit avoir des phares et des feux arrière qui fonctionnent, non ?

Cette Audi R8 a commencé sa vie en 2012 en tant que R8 GT. C'est une voiture assez rare avec 333 voitures fabriquées et seulement 90 d'entre elles ont été vendues aux États-Unis. Elle utilise une version améliorée du V10 de 5,2 litres de l'époque, lui donnant 564 chevaux (412 kW) et 540 Nm de couple. Selon les spécifications d'usine, la R8 GT peut faire le sprint de0 à 100 km/h en 3,6 secondes, avec une vitesse de pointe de 320 km/h.

Malheureusement, cette voiture rare a eu un accident après avoir été vendue à son deuxième propriétaire. Ce dernier ne l'a gardée que six jours avant de la détruire. L'avant de la GT a été défoncé, ainsi que la porte côté conducteur et le panneau de custode arrière droit. La voiture est restée inutilisée pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle soit vendue sur Facebook Marketplace. Elle a finalement été achetée par son troisième propriétaire, Austin, qui l'a confiée à LeeC Parts et The Scrap Life Garage.

Alors pourquoi les gars du Scrap Life Garage ont-ils acheté cette R8 GT accidentée ? Pour dire les choses simplement, ils ont trouvé quelque chose dans la voiture qui la rendait digne d'être sauvée.

Le moteur a été amélioré par Underground Racing. Si le nom ne vous dit rien, cette entreprise installe de plus gros turbos ou des bi-turbos sur diverses voitures exotiques. Donc, au lieu de développer 564 ch, cette R8 en a maintenant environ 1500 ch, selon les dires de son nouveau propriétaire. De plus, comme la plupart de la carrosserie était endommagée, les panneaux ont été jetés. Elle possède cependant une variété de pièces provenant de différents constructeurs automobiles.

Les feux en sont un exemple intéressant. Si vous pensez qu'ils ne ressemblent pas à des phares de R8, vous avez raison : le bloc principal est en fait une paire des feux de remorque d'un tracteur. Quant aux autres feux avant, ce sont les feux de la Ford Mustang utilisée pour être ses clignotants.

Plus tard, Autsin fabriquera une partie avant. Même si elle ne ressemblera pas à une figurante de Mad Max dans le futur. Mais l'équipe est fière d'avoir maintenu la voiture en vie, même si elle n'est pas identifiable.