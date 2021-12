Les restomods sont de plus en plus à la mode. Quoi ? Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? On ne parle pas ici du retrofit, qui consiste à échanger le moteur d'une voiture thermique par un moteur électrique. Un restomod est une sorte de restauration d'une voiture ancienne, que l'on aurait profité pour moderniser. Une voiture ancienne avec des technologies modernes.

Sauf erreur de notre part, nous n'avions jamais vu encore de Fiat Panda restomod. C'est désormais chose faite grâce à M-Sport, l'équipe britannique qui était derrière la Ford Fiesta WRC, mais aussi la Bentley Continental GT3. Et c'est justement cette expertise en compétition qui a servi de point de départ à cette Fiat Panda baptisée "Pandamonium".

En réalité, la Panda s'élargit de 360 mm pour venir se poser sur le châssis de la Fiesta R5, de quoi il permettre d'améliorer la tenue de route. D'ailleurs on remarque que les passages de roues ne sont plus tout à fait d'origine et donnent à cette Panda un air de voiture de Groupe B !

Sous le capot de cette Fiat Panda, on retrouve le bloc Ford Ecoboost 1,6 litre turbo, celui de la Fiesta R5, qui développe pas moins de 300 chevaux et 450 Nm. Le tout envoyé aux quatre roues via une boîte séquentielle à cinq rapports signée Sadev.

Si dans le cockpit on retrouve l'inspiration de la Panda originale, il y a également de nombreux éléments qui viennent directement du monde de la course. À commencer par l'arceau de sécurité homologué par la FIA, mais aussi les harnais à six points, les sièges baquets... Et à l'arrière de la Panda, la banquette a été retirée, sans doute pour perdre un peu de poids, mais également pour y ranger la roue de secours.

Cette Fiat "Pandamonium" un peu spéciale est le premier projet réalisé par M-Sport Special Vehicles à la demande d'un client. On ne sait pas combien il coûte, mais c'est en tout cas un nouvel axe de développement pour M-Sport qui compte bien avec ce projet donner des envies à d'autres (riches) clients, et concrétiser leurs rêves les plus fous !