Mister V est un YouTubeur, humoriste et acteur français. Devenu rappeur, il a sorti deux albums : Double V en 2017 et MVP en 2020. Lors de la réédition de son deuxième album, il a organisé un jeu concours afin d'offrir sa Fiat Panda à celui qui trouvera le ticket d'or dans son album.

Dans une vidéo publiée le 22 février 2021, Mister V présentait le gagnant de la Panda. Un certain Matteo qui était heureux comme tout de gagner la Panda d'Yvick (Mister V) fortement modifiée et customisée façon Pimp My Ride dans le cadre d'une parodie humoristique baptisée MMV (Modifie Mon Véhicule)

"J'espère que tu vas pas la vendre sur le Leboncoin dans 4 jours" lançait Mister V au gagnant avant que sa bande de copains n'éclate de rire. Le rappeur avait presque vu juste, moins de deux mois plus tard, cette fameuse Fiat Panda se retrouve sur eBay. Les enchères avaient commencé à 1000 euros, mais les enchérisseurs se sont vite emballés. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la meilleure enchère est à - tenez-vous bien - 75'350 €.

Oui vous avez bien lu, cette Fiat Panda de 2001 et ayant roulé un peu plus de 100'000 km coûte plus que le prix d'une Mercedes-AMG A 45 S (421 ch). Son contrôle technique réalisé le 28 février dernier montre que le véhicule a quelques défaillances majeures comme une corrosion excessive "affectant la rigidité de l'assemblage".

Les enchères ne sont pas encore terminées. La vente prendra fin le 18 avril 2021. Si vous le souhaitez, il est encore temps d'enchérir... Avant de vous lancer dans l'aventure, sachez qu'il est possible de rétracter une enchère. Autrement dit, l'enchérisseur peut décider d'annuler son offre. Voici ce que nous pouvons lire dans les conditions générales du site eBay :