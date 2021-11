La police de Dubaï a sans doute la plus belle flotte automobile. Les forces de l'ordre des émiraties ont reçu le mois dernier deux Alfa Romeo Quadrifoglio qu'ils vont pouvoir utiliser dans le cadre de leur mission. Quelques semaines plus tard, c'est une autre marque -allemande cette fois - qui a livré deux exemplaires de l'un de ses plus beaux modèles, l'Audi R8.

Ce sont deux coupés propulsés par le V10 5.2 L de 540 ch, capables d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h. Comme le veut la tradition, ils sont peints en blanc et bénéficient d'un habillage propre aux voitures de police de Dubaï.

"La police de Dubaï tient toujours à promouvoir la sûreté et la sécurité de l'émirat et à maintenir sa position comme l'une des destinations les plus sûres au monde", a déclaré le brigadier Jamal Salem Al Jallaf, directeur du département général des enquêtes criminelles de la police de Dubaï.

Ces Audi R8 sont déjà opérationnelles et partiront en mission en compagnie de l'une des 33 voitures de luxe de la flotte. En effet, les policiers peuvent choisir la voiture qu'ils leur plait parmi la Ferrari FF, Bentley Continental, Porsche Panamera, Mercedes-Benz SLS AMG, Maserati Granturismo et bien plus encore. Fait surprenant, leur flotte de rêve compte même une Bugatti Veyron, du jamais vu !

Dubaï n'a visiblement aucune limite, en plus d'avoir la tour la plus haute au monde, la ville équipe ses forces de l'ordre des plus belles voitures. Voilà de quoi faire rêver et envier plus d'un. En France, seuls les gendarmes sont bien lotis avec les Renault Mégane 3 RS qui seront très bientôt remplacées par des Alpine. La sportive fabriquée à Dieppe n'est certes pas à la hauteur des voitures de la police de Dubaï, mais elle a tous les atouts et le prestige pour intimider et intercepter plus d'un chauffard sur l'autoroute.