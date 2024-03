La dernière vidéo de course de dragsters This vs That de Hoonigan est riche en émotions, en action, en accidents évités de justesse et en incendies. Il s'agit d'une scène dans laquelle la course est à deux doigts de devenir une nouvelle série Netflix, mais heureusement ce face-à-face épique se termine sur une bonne note, tout le monde étant en vie et en bonne santé.

Dans un coin, nous avons Beto Ondgas au volant d'une Chevrolet Silverado 2002, ou plutôt d'une voiture de course qui ressemble à une Silverado. La caisse est en acier, mais le reste de la carrosserie est en fibre de verre. Elle repose sur des barres verticales et, à l'intérieur, vous trouverez un siège, un levier de vitesse, un arceau de sécurité, un volant et pas grand-chose d'autre. Sous le capot se trouve un V8 biturbo de 5,3 litres développant environ 1 500 chevaux et entraînant les quatre roues.

L'autre pilote est Alex Soto, au volant d'une Audi R8 2018. Elle n'a pas l'air aussi radicale que le pick-up, mais le V10 de 5,2 litres a été modifié pour produire 1 200 chevaux. Cette puissance est également transmise aux quatre roues par le système AWD de la R8, géré par une transmission modifiée à double embrayage et à sept rapports. Par rapport à la Chevrolet, la R8 est un peu moins puissante. Mais elle est aussi 90 kilos plus légère. Sur le papier, cela devrait être une bonne course.

C'est le cas, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Lors de la première course, le camion glisse dans tous les sens, mais Ondgas donne l'impression que c'est facile. Il ne lève jamais le pied, même s'il se bat constamment avec le volant pour le maintenir droit, et sa bravoure est récompensée par une belle victoire.

C'est là que les choses se gâtent. Dans la deuxième course, l'Audi part avec un avantage de deux voitures sur la ligne de départ, et c'est Soto qui prend l'avantage. Il s'élance, Ondgas suit, et la course de dragster se transforme en exhibition de drift. La Silverado s'emballe, puis se met à dériver lorsqu'elle franchit l'axe de la piste. À ce moment-là, Ondgas est dans la voie de l'Audi et se rapproche rapidement, mais il ne décolle toujours pas. Il corrige, corrige encore, dépasse la R8 et gagne à nouveau. Il s'agit là d'une véritable démonstration d'habileté.

Après s'être immobilisée, la Silverado commence à perdre du liquide de transmission, heurte les tuyaux d'échappement chauds et s'enflamme. Ondgas saute rapidement et éteint le feu avant qu'il n'y ait de dégâts notables, terminant la journée avec une victoire décisive dans une course de dragsters et un camion en état de marche. Tout le monde y trouve finalement son compte.