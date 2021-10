L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio aime l'uniforme. Après avoir porté les couleurs des Carabiniers, elle a traversé mers et terres pour porter celles de la police de Dubaï, en compagnie de sa "sœur" Stelvio Quadrifoglio. L'annonce a été faite par le PDG de Biscione, Jean-Philippe Imparato, dans un message publié sur son profil Linkedin pour célébrer l'ajout de la super berline et du super SUV à un parc automobile unique.

La Giulia et le Stelvio Quadrifoglio rejoignent les incroyables voitures qui servent déjà les forces de l'ordre de l'Émirat, une flotte qui ferait l'envie de n'importe quel amateur de voitures dans le monde, et pourront désormais compter sur les 510 ch du V6 de 2,9 litres qui anime les voitures de sport Biscione.

Cours de conduite

La livraison des deux nouvelles voitures de police de Dubaï s'est déroulée en présence des différents commandants de l'émirat, qui ont été informés des principales caractéristiques des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio, à commencer par leurs performances : vitesse maximale de 307 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Le tout est couronné par une mécanique de première classe, de nombreux éléments en fibre de carbone et un son qui donnerait envie d'éteindre les sirènes lors d'une poursuite.

Ces modèles ont impressionné le Brigadier Jamal Al Jallaf, Directeur du Département Général des Enquêtes Criminelles (CID), qui a déclaré :

En ajoutant des voitures haut de gamme à sa flotte de voitures de luxe, le quartier général de la police de Dubaï vise à accroître la présence d'agents de police dans les principales destinations touristiques et autres lieux.

En bonne compagnie

Mais quels seront les compagnons des Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et Stelvio Quadrifoglio ? La liste est longue et comprend des hypercars comme la Bugatti Veyron, la Ferrari FF, la Mercedes SLS AMG, l'Audi R8, l'Aston Martin One-77, la Bentley Bentayga, la Nissan GT-R, la Porsche 918 Spyder, la Rolls-Royce Wraith, la Pagani Huayra, etc.