Après des rumeurs, des démentis et des confirmations, à la fin du mois d'août 2022, Audi a officialisé son entrée en Formule 1 en 2026. Une année choisie non pas par hasard puisque, en effet, la Formule 1 connaîtra une révolution avec une nouvelle réglementation concernant les groupes motopropulseurs et un équilibre des puissances entre thermique et électrique.

Si, actuellement, le V6 1,6 litre turbo représente 650 ch sur un total de 1000 équidés, en 2026, ce sera du 50-50, avec une puissance de 350 kW (soit environ 476 ch) pour la partie électrique. L'électrification s'accélère donc en F1, sans pour autant atteindre le niveau de la Formule E où toutes les voitures sont 100 % électriques.

Demain commence aujourd'hui

Pour entrer dans les détails, à partir de 2026, les moteurs thermiques (alimentés par du carburant 100 % durable et non plus par des combustibles fossiles) des différentes équipes seront très similaires les uns aux autres. La différence s'articulera autour du moteur électrique où les équipes et les ingénieurs auront plus de "libertés", comme l'avait d'ailleurs demandé Audi à plusieurs reprises lors des négociations avec la FIA et Liberty Media.

Audi investira donc dans la recherche et le développement autour de cette nouvelle technologie et il y aura évidemment des retombées, plus tardivement, pour ses modèles de série. Nous devrions donc avoir le droit à des voitures plus puissantes, des batteries à plus grande densité énergétique pour garantir une plus grande autonomie, des systèmes de plus en plus compacts ou encore des puissances de charge améliorées : chaque élément sera étudié plus en profondeur pour ensuite être simplifié et adapté à nos voitures de demain.

Pour rappel, outre son arrivée en F1, en 2026, Audi présentera uniquement et exclusivement des voitures électriques, pour lesquelles la marque a d'ailleurs annoncé un investissement de 18 milliards d'euros. L'équation devient alors plus simple : si vous souhaitez produire des voitures électriques de plus en plus efficaces et puissantes, quel meilleur laboratoire technologique que l'expression ultime du sport automobile ?

Le sport automobile comme laboratoire technologique

La Formule 1 n'est toutefois que l'un des laboratoires qu'Audi utilisera pour développer les groupes motopropulseurs de ses futurs modèles. Le 1er septembre à Neuburg (siège de l'Audi Sport Experience), l'entreprise a présenté le RS Q e-tron E2, un modèle destiné à participer à l'édition 2023 du Dakar après une première participation en 2022 qui s'est soldé par quatre victoires d'étape, dix podiums et une neuvième place au général pour la meilleure des trois Audi engagées.

Ce modèle intègre trois moteurs électriques, un pour chaque essieu, et le troisième pour faire office de générateur, associé au quatre cylindres 2,0 litres TFSI dérivé des voitures qui courent en DTM pour jouer le rôle de prolongateur d'autonomie.