À partir de 2026, Audi fera son entrée dans la catégorie reine du sport automobile. L'entrée de la marque aux quatre anneaux a été annoncée lors d'une conférence de presse officielle à la veille du Grand Prix de Belgique à Spa-Franchorchamps, au cours de laquelle de nombreux détails ont été définis.

L'unité de puissance

L'entrée éventuelle d'Audi en Formule 1 est évoquée depuis longtemps. Par le passé, le nom du constructeur a été lié à celui de McLaren, à tel point que pendant des mois, un éventuel transfert de parts entre les sièges de Woking et d'Ingolstadt a été évoqué. L'annonce d'aujourd'hui, cependant, a levé tous les doutes.

Audi développera l'unité de puissance chez elle, à Neuburg an der Donau, où les premiers essais ont déjà commencé. L'entreprise aura le statut de "nouveau fabricant", ce qui lui permettra d'investir 10 millions de dollars supplémentaires en 2023 et 2024, tandis qu'en 2025, ce "bonus" sera réduit à 5 millions de dollars.

Markus Deusmann, PDG d'Audi, a commenté la décision d'entrer en Formule 1 :

"Le sport automobile fait partie intégrante de notre ADN et la Formule 1 est à la fois une scène mondiale et un défi exceptionnel pour expérimenter de nouvelles technologies. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2026, il est temps pour Audi d'occuper le terrain. Après tout, la Formule 1 et nous-mêmes avons fixé des objectifs importants en matière de durabilité."

La marque souligne qu'elle annoncera d'ici fin 2022 la ou les équipes qu'elle soutiendra en 2026. Ces dernières semaines, des rumeurs ont évoqué l'acquisition d'une participation majoritaire dans Sauber, Audi évinçant Alfa Romeo, mais il n'y a toujours pas de confirmation officielle.

Après Audi, il y a Porsche ?

Audi ne sera peut-être pas la seule marque du groupe Volkswagen à choisir la Formule 1. Porsche semble également être en négociations pour conclure un partenariat avec Red Bull et prendre part au championnat 2026.

Cette année-là, en effet, marquera un tournant majeur dans le monde des monoplaces, avec l'adoption d'un groupe motopropulseur de plus en plus électrifié (le moteur électrique sera aussi puissant que le moteur thermique) et l'utilisation de carburant synthétique pour réduire considérablement l'impact environnemental, en vue de la neutralité carbone à l'horizon 2030.

En conséquence, la forme et l'aspect des voitures vont également changer de manière significative, révolutionnant l'image de la Formule 1.