C'est en 1964 que la firme étoilée lance la 600, une limousine d'un luxe et d'un confort inégalés pour l'époque et qui a la lourde tâche de remplacer la légendaire W189, l'une des voitures les plus populaires en Allemagne. Elle fut notamment utilisée par le chancelier Konrad Adenauer lors de sa présidence en Allemagne de l'Ouest.

L'une des principales innovations de cette nouvelle voiture, c'était l'arrivée du M100, le premier moteur en V à 8 cylindres développé par Mercedes, qui garantissait une augmentation significative des performances et de la puissance par rapport au précédent six cylindres en ligne 3,0 litres.

Un peu de technique

Pour faire face à l'augmentation de la taille, du poids et des systèmes mécaniques à commande hydraulique de la nouvelle Mercedes-Benz 600, le département technique de la marque a décidé de concevoir un V8 en partant de zéro, avec un angle de 90° entre les deux bancs de cylindres et une cylindrée de 6,3 litres.

Le moteur était doté d'un bloc-cylindres en fonte sur lequel étaient fixées les culasses en alliage d'aluminium. La distribution se faisait au moyen d'un arbre à cames en tête pour chaque banc avec deux soupapes par cylindre, tandis que le système d'alimentation en carburant, développé par Bosch, était mécanique.

Deux versions produites

Le moteur M100 a été produit par Mercedes-Benz en deux versions qui différaient en termes de cylindrée, de puissance et d'applications. La première, lancée en 1963 et restée en production jusqu'en 1981, avait un alésage de 103 mm et une course de 95 mm pour une cylindrée totale de 6 332 cm3. Avec un taux de compression de 9:1, le moteur était capable de délivrer une puissance maximale de 250 chevaux à 4 000 tr/min et un couple maximal de 500 Nm à 2 800 tr/min.

La deuxième version a fait ses débuts en 1975 au sein de la Mercedes-Benz 450 SEL et avait une cylindrée de 6 834 cm3 grâce à une augmentation de l'alésage de 103 à 107 mm. Dans ce cas, le taux de compression était de 8,8:1, tandis que la puissance et le couple maximum étaient respectivement de 286 chevaux à 4 250 tr/min et 550 Nm à 3 000 tr/min.