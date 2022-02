La montée inexorable des ventes de voitures électriques, propulsée par des normes d'émission de plus en plus strictes et l'arrêt de l'essence et du diesel d'ici 2035 proposé par la Commission européenne, semble acter la fin imminente des moteurs thermiques.

Cependant, il y a encore un peu d'espoir pour ceux qui ne veulent pas renoncer aux pistons, aux bielles, aux cylindres et à la sonorité d'un bon gros V8. Et parmi ces raisons d'espérer, il y a le nouveau moteur présenté et développé par Yamaha pour Toyota. Il s'agit d'un bloc thermique alimenté à l'hydrogène : un V8 5,0 litres de 450 chevaux.

Toyota s'est tourné vers un partenaire de longue date avec Yamaha pour tester le potentiel de ces moteurs fonctionnant à l'hydrogène, et ainsi avoir la possibilité d'utiliser un carburant qui promet d'être "neutre en carbone".

L'annonce de ce nouveau V8 fonctionnant à l'hydrogène trahit l'enthousiasme qui anime les responsables du projet lancé il y a cinq ans, à commencer par Takeshi Yamada, le directeur du département de développement automobile du centre de recherche technique de Yamaha : "Je suis très heureux que le projet ait été mis en place. J'ai commencé à remarquer que les moteurs alimentés à l'hydrogène étaient très amusants."

"De par leur nature, les moteurs à hydrogène inspirent un certain engouement et sont faciles à utiliser, sans recourir à des systèmes électroniques. Tous ceux qui ont fait l'essai du prototype étaient plutôt perplexes au début, mais ont fini par sortir de la voiture avec un grand sourire. En observant les réactions, j'ai commencé à croire que les moteurs à hydrogène avaient effectivement un énorme potentiel. Ils ne remplaçaient pas simplement l'essence."

Le programme de développement des moteurs à hydrogène qui, pour être tout à fait clair, n'a rien à voir avec les piles à combustible, fait partie d'un accord plus large annoncé en novembre 2021 entre cinq entreprises : Kawasaki Heavy Industries, Subaru Corporation, Toyota Motor Corporation, Mazda Motor Corporation et Yamaha Motor.

Yoshihiro Hidaka, le président de Yamaha Motor en touche d'ailleurs quelques mots : "Les groupes motopropulseurs à hydrogène ont le potentiel d'être neutres en carbone, tout en honorant notre passion pour le moteur thermique. C'est en collaborant avec des entreprises de cultures et de compétences différentes et en augmentant le nombre de nos partenaires que nous comptons être présents dans le monde de demain."

Le moteur est basé sur le V8 5,0 litres de la Lexus RC F. Il y a toutefois eu quelques modifications, notamment au niveau des injecteurs, de la culasse ou encore du collecteur d'admission. Ce bloc développe 450 chevaux à 6 800 tr/min et un couple maximal de 540 Nm à 3 600 tr/min.

À titre de comparaison, le même moteur carburant au sans-plomb développe 464 chevaux à 7 100 tr/min et 520 Nm de 4 800 à 5 600 tr/min. La puissance est donc quasiment inchangée et le couple a légèrement augmenté.