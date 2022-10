Audi Sport est généreux, il lève simultanément le voile sur l'ultime version de ses R8 et TT RS. Parallèlement à la présentation de l'Audi R8 GT, le constructeur allemand dévoile l'Audi TT RS iconic edition. Comme vous l'aurez deviné, il s'agit d'une série spéciale produite à seulement 100 exemplaires en Europe dont 10 pour la France.

Elle célèbre les 25 ans de l'Audi TT lancée pour la première fois en 1998 et présentée quelques années avant sous forme de concept en 1995 à Francfort.

"Le nom de l'Audi TT RS Coupé iconic edition en dit long", déclare Sebastian Grams, directeur général d'Audi Sport GmbH. "Ce modèle rappelle le design iconique de l’Audi TT tout en incarnant le courage et l’élégance sans compromis. Grâce à sa carrosserie, son design intérieur et son moteur cinq cylindres plusieurs fois primé, les performances sont non seulement palpables, mais aussi visibles pour les fans"

L'Audi TT RS iconic edition reçoit une couleur Gris Nardo ainsi qu'une calandre noire brillante entourée d'un cadre noir mat. A cela s'ajoutent une jupe latérale en noir brillant (tout comme les anneaux Audi), la désignation du modèle TT RS à l'avant et à l'arrière ainsi que les boîtiers des rétroviseurs extérieurs. Audi l'a chaussée de jantes 20 pouces en alliage noir qui sont spécifiques à cette série limitée.

Plus aérodynamique, cette édition spéciale reçoit un kit aéro avec des fentes latérales visibles à l'avant, un diffuseur avant et des lames au niveau des prises d'air à l'avant. Dans la partie arrière, cette TT RS très spéciale est équipée d'un aileron en carbone avec des ailettes latérales.

L’Audi TT s'est inspirée du Bauhaus et de sa philosophie de conception universelle "moins, c'est plus", explique Marc Lichte, chef du design Audi. "La réduction maximale - l'omission de tout ce qui est inutile et insignifiant - était si radicale et si courageuse que l’Audi TT, dans sa simplicité, est rapidement devenue intemporelle. Une fois que vous avez atteint cet objectif, vous êtes au delà des tendances et pourtant vous n'êtes jamais démodé - simplement parce que le bon style ne s'use pas".

L'habitacle est volontairement sombre mais reçoit des éléments Audi Exclusive. L'Audi TT RS iconic edition a des sièges sport RS bi-tons avec des panneaux latéraux en cuir Nappa de couleur gris craie et des panneaux centraux en Alcantara noir. On retrouve aussi des surpiqûres en nid d'abeilles de couleur jaune calendula. Les tapis de sol sont garnis d'une broderie RS en jaune calendula. Le volant est recouvert d'Alcantara noir avec marquage jaune à 12 heures. Enfin, la numérotation du véhicule est visible sur le levier de vitesse.

Sans surprise, sous le capot se loge le moteur 2.5 TFSI d'Audi Sport fort de 400 ch et 480 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues via une boîte S tronic à sept rapports. Cette édition spéciale peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h et accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Disponible dès ce mois d'octobre, l'Audi TT RS iconic edition est proposée en France à partir de 119 200 €.