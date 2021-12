L'Audi TT vit actuellement ses derniers mois de commercialisation et devrait quitter le catalogue aux anneaux dès l'année prochaine. Elle ne devrait pas être remplacée immédiatement, et si elle est remplacée, cela devrait être par un modèle dans le même esprit, mais pas forcément du même segment.

Et pour anticiper la fin de carrière du modèle, et notamment celle du TT RS, la version la plus sportive de 400 chevaux qui s'arrêtera d'abord aux États-Unis, Audi of America a annoncé la commercialisation d'une édition limitée Audi TT RS Heritage Edition. Cette version sera commercialisée à seulement 50 unités et réalisées dans cinq livrées différentes (10 exemplaires de chaque) en hommage à l'héritage Audi Ur-quattro avec des habillages intérieurs spécifiques à chaque modèle.

La voiture est proposée avec des teintes Alpine White, Helios Blue métallisée, Stone Gray métallisée, Tizian Red métallisée et Malachite Green métallisée, assorties respectivement d'habillages en cuirs Ocean Blue avec surpiqûres Diamond Silver, Diamond Silver avec surpiqûres Ocean Blue, Crimson Red avec surpiqûres Jet Gray, Havanna Brown avec surpiqûres Jet Gray, et enfin Cognac Brown avec surpiqûres noires.

Les modèles se présentent également avec des jantes de 20 pouces à cinq branches en finition bicolore, une ligne d'échappement Sport, un spoiler arrière électrique, un volant et un levier de vitesses en Alcantara, ainsi que de marquages spécifiques "Heritage Edition" pour souligner l'exclusivité du modèle.

Techniquement, ça ne change pas, nous retrouvons sous le capot un cinq cylindres 2,5 litres de 400 chevaux et 480 Nm, associé à une boîte de vitesses automatique à sept rapports. Il s'agit du même moteur que la nouvelle Audi RS 3, ce qui permet au TT RS d'afficher des performances de supercar avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,7 secondes et une vitesse maximale de 250 km/h.

L'Audi TT RS Heritage Edition est proposée aux États-Unis au prix de 81 450 dollars (environ 72 200 euros), soit 8250 dollars de plus que le Audi TT RS standard. Si le TT RS disparaît du catalogue américain, les TT normaux et TTS feront leurs adieux un peu plus tard l'année prochaine. L'Europe devrait suivre quelques mois après, là aussi avec une ou plusieurs séries spéciales.