Peu de voitures de sport peuvent se targuer d'avoir une carrière longue de plus de 20 ans, et très peu peuvent prétendre avoir incarné l'essence même de leur marque dans leur histoire. La présentation de l'Audi TT RS iconic edition, qui célèbre ses 25 ans de présence sur le marché et trois générations, rappelle que la TT fait partie de ces voitures de sport.

Décrite par Walter de Silva comme "le modèle le plus représentatif d'Audi" à l'époque où le designer dirigeait le style de l'ensemble du groupe Volkswagen, la TT a profondément changé en termes de design au cours des pratiquement trois dernières décennies.

Audi TT V6 3,2 litre

La genèse

Dans l'univers des "petites" voitures de sport haut de gamme de la fin des années 1990, il y avait l'embarras du choix : les amateurs de roadsters pouvaient opter pour la BMW Z3, les plus branchés pour le premier coupé-cabriolet du secteur, la Mercedes SLK, tandis que ceux qui voulaient quelque chose de plus inhabituel et de plus original pouvaient choisir l'Audi TT apparue en 1998.

Le coupé aux quatre anneaux n'est pas né d'une base particulièrement sophistiquée, puisqu'elle reprend le châssis de l'Audi A3, qui devient ensuite celui de la Golf IV, mais elle se distingue de ses concurrentes par le fait que ce soit une traction (ou une transmission intégrale, selon les versions) et par le fait qu'elle propose deux variantes distinctes : le coupé et le roadster.

L'intérieur de la première génération d'Audi TT

La première génération (8C/2N), longue d'à peine quatre mètres, avait des formes rondes et une symétrie quasi-parfaite entre l'avant et l'arrière, et avec quelques références aux voitures de course historiques d'Audi. À l'intérieur, il y a quatre sièges, même si la deuxième rangée est difficilement accessible à cause du hayon. La gamme est composée d'un bloc quatre cylindres 1,8 litre turbo de 180 ch, en traction ou transmission intégrale. Une version de 225 ch avec double intercooler, boîte de vitesses à six rapports et transmission intégrale coiffait la gamme.

Ces premières TT sont performantes, elles dépassent les 220 km/h, voire même 240 km/h pour la version de 225 ch, avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,8 secondes pour la moins puissante et 6,4 pour l'autre. Néanmoins, ses formes la rende particulièrement instable à haute vitesse. C'est pourquoi, en 1999, Audi a installé un aileron fixe à l'arrière et a revu certains réglages, en ajoutant notamment l'ESP de série, tout en modifiant les voitures déjà vendues via une campagne de rappel.

La même année, c'est le roadster qui apparaît, avec seulement deux sièges et une capote. Dans les années 2000, un moteur de 150 ch arrive (qui passera à 163 ch quelque temps plus tard) et avec une transmission intégrale uniquement. Une boîte Tiptronic était également disponible pour tous les moteurs, même si les clients privilégiaient, à l'époque, la boîte manuelle.

Au printemps 2003, la TT est devenue l'une des premières voitures à introduire la boîte de vitesses à double embrayage DSG. Elle était couplée avec le moteur V6 3,2 litres de 250 ch qui coiffait la gamme. En 2005, alors qu'elle était sur le point de disparaître, la première génération de TT a fait ses adieux avec une version spéciale Club Sport, une série limitée à moins de 1 000 modèles et disponible en coupé uniquement. Elle est dotée d'un moteur quatre cylindres 1,8 litre de 240 ch et elle a eu le droit à une cure d'amincissement de 75 kg grâce à l'élimination de la roue de secours et des sièges arrière.

Audi TT Club Sport

Une deuxième génération plus mature

La TT suit l'évolution des Audi A3 et Volkswagen Golf. Elle arrive en 2006 avec un nouveau châssis doté de suspensions arrière à cinq bras sur toute la gamme et des dimensions un peu plus généreuses, puisqu'elle gagne presque 20 cm par rapport à la première génération. La carrosserie, en revanche, est spécifique et est composée à 2/3 d'aluminium et de 173 pièces d'acier pour équilibrer le poids. La ligne devient moins "ludique" et plus mature, tout en conservant une certaine inspiration de l'esprit de la première génération. L'aileron fixe ajouté sur le modèle précédent cède sa place à un aileron amovible.

L'Audi TT de seconde génération dotée du moteur quatre cylindres 2,0 litres TDI

L'Audi TT II arrive d'abord en coupé, puis en roadster un peu plus tard. Elle propose toujours des moteurs turbo, mais plus sophistiqués et plus puissants : le nouveau 1,8 litre à injection directe TFSI développe 160 ch et est accompagné d'un 2,0 litre de 200 ch ; ces deux blocs sont équipés d'une transmission intégrale avec un nouvel Haldex en option, tandis que pour les boîtes de vitesses, vous pouviez choisir entre une boîte manuelle classique (une alternative à débattements courts était aussi disponible), ou bien la fameuse DSG.

En haut de la hiérarchie, nous retrouvons encore le V6 3,2 litres de 250 ch, mais uniquement avec la DSG et le quattro. Le moteur 2,0 litres TDI de 170 ch fait également son arrivée sur cette génération, avec une transmission intégrale de série.

La TT de deuxième génération a également été à l'origine du lancement de la suspension Magnetic Ride à commande électronique (de série uniquement sur le V6) et de la première version haute performance, la TTS, dont le 2,0 litres TFSI développait 272 ch avec la DSG et le quattro. Même schéma pour la TT RS, encore plus puissante, équipée d'un cinq cylindres TFSI de 340 ch (plus tard 360 ch) et d'un aileron arrière fixe. Ces deux versions étaient aussi bien disponibles en coupé qu'en roadster.

L'Audi TTS de seconde génération

Haute technologie et efficacité

La troisième génération de TT (code interne FV/8S), apparue en 2014, est une sorte de grosse évolution par rapport à la génération sortante, même si elle change de plateforme avec l'incorporation de la nouvelle MQB du groupe Volkswagen. Les dimensions n'augmentent guère, seulement 2 cm de plus en longueur, le design devient encore plus racé et elle inaugure par la même occasion le fameux Virtual Cockpit chez Audi. C'était d'ailleurs quasiment une première dans l'industrie automobile à cette époque.

L'Audi TT RS de troisième génération

Les mécaniques évoluent, sans trop changer, les 1,8 litre et 2,0 litres TFSI offrent une puissance allant de 180 à 230 ch, avec une transmission automatique et une transmission intégrale disponibles pour tous les modèles. Le 2,0 litres TDI passe à 184 ch et intègre une transmission intégrale quattro Ultra plus efficiente permettant de désaccoupler l'essieu arrière à vitesse constante et ainsi faire diminuer les consommations.

Les Audi TTS et TT RS, dans la gamme depuis 2016, développent 310 et 400 ch avec un 0 à 100 km/h abattu en respectivement 4,6 et 3,7 secondes. Avec le restylage de 2018, le 1,8 litre et le diesel quittent le catalogue. Nous retrouvons ainsi aujourd'hui uniquement le quatre cylindres 2,0 litres 40 et 45 TFSI, avec respectivement 197 et 245 ch.

Le chant du cygne

En 2023, à l'occasion du 25ème anniversaire du lancement de la première génération, la TT fêtera le lancement d'une édition finale nouvellement dévoilée, basée sur la version RS. L'Audi TT RS iconic edition, c'est son nom, sera produite en série limitée à 100 exemplaires et vise à mettre en valeur toutes les qualités qui ont fait de la voiture une véritable icône de style et de dynamisme.

Elle est dotée d'éléments extérieurs noirs brillants et un kit aérodynamique spécifique, de jantes de 20 pouces et d'un aileron emprunté à l'univers du sport automobile, tandis qu'à l'intérieur nous trouvons des sièges sport RS avec une sellerie exclusive.