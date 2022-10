L'actuelle Audi R8 est sur le point de s'en aller, mais avant, Audi Sport se devait de lancer une série spéciale afin de lui faire ses adieux de la plus belle des manières. Le constructeur présente l'Audi R8 Coupé V10 GT RWD, qui malheureusement, annonce aussi la fin du moteur atmosphérique à dix cylindres.

Cette Audi R8 GT est essentiellement basée sur la version à propulsion arrière, baptisée RWD, mais sa puissance a été revue à la hausse avec pas moins de 620 ch et 565 Nm de couple envoyés sur les roues arrière via une nouvelle boîte à double embrayage 7 rapports promettant des passages plus rapides grâce à "un rapport de démultiplication modifié".

La sportive d'Ingolstadt est aussi capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et d'atteindre les 200 km/h en 10,1 secondes. Sa vitesse maximale est de 320 km/h. Limitée à seulement 333 exemplaires dans le monde, dont 26 pour la France, cette Audi R8 GT est tout de même vendue dans l'Hexagone à partir de 245 000 €, c'est 84 750 € de plus que l'Audi R8 RWD de 570 ch.

À ce prix, l'Audi R8 GT a droit à quelques nouveautés dont le mode Torque Rear qui permet de contrôler la glisse grâce au système antipatinage ASR. Sept courbes sont enregistrées afin d'offrir différents niveaux d'assistance. Le niveau 1 permet un faible patinage, tandis que le niveau le plus élevé, le niveau 7, permet un patinage beaucoup plus important. Ce mode tient compte des informations fournies par les capteurs de vitesse des roues, de l'angle de braquage, de la position de la pédale d'accélérateur et du rapport sélectionné.

Les ingénieurs d'Audi Sport ont également allégé l'ultime version de l'Audi R8 d'environ 20 kg par rapport à l'Audi R8 RWD grâce à des jantes exclusives de 20 pouces à 10 rayons et au système de freinage céramique. Ils ont également équipé la GT de sièges baquets et d'une suspension sport performance dotée d'une barre antiroulis en plastique renforcé de fibres de carbone ou CFRP. En option, l'Audi R8 GT peut recevoir une suspension hélicoïdale qui permet "un réglage individuel de la position de l'assiette et des niveaux de compression et de rebond".

L'édition limitée de l'Audi R8 reçoit quelques éléments exclusifs comme le lettrage noir "R8 GT" ainsi qu'un kit aéro en carbone noir brillant. Il est composé d'un pare-choc avant avec séparateurs, lame avant, déflecteurs avant, protections des jupes latérales, écopes latérales sur les côtés du pare-chocs arrière ainsi qu'un diffuseur et un aileron arrière. Audi Sport assure que la stabilité de la voiture est grandement améliorée et assure donc des vitesses de passage en courbe plus rapides.

Les versions françaises de l'Audi R8 GT bénéficient aussi de coques de rétroviseurs, de panneaux latéraux et d'un capot moteur en noir carbone brillant. De série, elle peut recevoir les couleurs Rouge Tango métallisé et Gris Daytona métallisé. En option, les clients pourront opter pour le gris Suzuka mat. Dans l'habitacle, l'Audi R8 GT a des ceintures de sécurité rouges ainsi que des tapis de sol et des sièges portant le lettrage du modèle en noir et rouge. Enfin, au milieu du sélecteur de vitesse se trouve la numérotation de l'Audi R8 GT.