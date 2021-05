5 / 11

La plus belle voiture de l'année 1991 ? C'est elle, la BMW Série 3 E36. Même si elle n'a pas encore le charme de la génération d'avant, la E30, elle commence à faire son chemin dans la tête des collectionneurs. Notamment les coupés et cabriolet. Il faut dire que leur ligne est moins "pataude" que celle de la berline, notamment avec cette malle de coffre et ces feux arrière affinés, et un profil plus harmonieux.

Sans oublier qu'il y a eu le break, pas le plus réussi des Touring BMW, et la Compact.

Le panel de motorisations est large, essence et diesel, 4 ou 6 cylindres, de 100 à 193 chevaux. Évidemment, l'agrément des 6 cylindres, à partir de la 320i de 150 ch, aura la faveur des acheteurs. Attention car beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemplaires ont été modifiés, tunés, et les versions restées dans leur état d'origine sont rares. Et forcément un peu plus chères.

Mais avouez qu'avec les beaux jours qui arrivent, qui peut résister à une 320i ou 325i cabriolet, pour moins de 10'000 € ?