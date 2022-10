Dans la famille Audi Sport, les RS 3, RS 5 et autres RS 6 font désormais partie des modèles emblématiques. Mais depuis l'avènement des SUV il y a quasiment 20 ans désormais, une nouvelle gamme est apparue, celle des SUV sportifs. Si la plupart des SUV Audi se sont contentés de versions S, récemment, le Q8 a eu le droit à une redoutable version RS.

Mais le pionnier des SUV badgés RS, ce n'est pas le Q8, mais le Q3, un modèle qui fête d'ailleurs cette année ses dix ans. Celui qui emprunte sa motorisation à la RS 3 souffle donc ses dix bougies cette année, et à cette occasion, l'Audi RS Q3 s'offre une série spéciale "10 years edition". Cette série sera limitée à 555 exemplaires à travers le monde, dont seulement 10 pour la France, et uniquement en version Sportback.

Lancé en 2019, la deuxième génération de RS Q3 délivre 400 ch et 480 Nm de couple grâce à son cinq cylindres 2,5 litres TFSI. La puissance est distribuée aux quatre roues via une boîte de vitesses robotisée S tronic à sept rapports. Le 0 à 100 km/h réclame 4,5 secondes et la vitesse maximale est de 250 km/h, voire 280 en option.

Cette série spéciale intègre des éléments de design exclusif sur la carrosserie comme dans l’habitacle. On retrouve notamment une nouvelle teinte métallisée Gris Chrono, des jantes noires en alliage de 21 pouces, de nouveaux sièges baquets RS en microfibre Dinamica noir, tout comme sur le tableau de bord. Une version avec une peinture Argent Rosé avec effet mate est également disponible.

Parmi les autres éléments distinctifs, nous retrouvons des projecteurs Matrix Led avec intérieur teintés et clignotants dynamiques ainsi que les boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs. Le toit, les contours de vitres et les garnitures de porte sont disponibles en noir brillant. Il en va de même pour les lames du bouclier avant et le diffuseur arrière. Le design sportif est complété par le lettrage et les quatre anneaux en noir brillant.

À l'intérieur, les passagers prennent place dans les nouveaux sièges baquets RS exclusifs à cette édition, dont le dossier est pour la première fois sur l’Audi RS Q3, en carbone mat. Les sièges sont garnis d'une combinaison cuir-Dinamica noir avec des surpiqûres de couleur cuivre. Cette édition anniversaire bénéficie également d'incrustations décoratives exclusives en carbone.

L'écran MMI arbore également design en carbone, tandis que l'écran tactile de 10,1 pouces porte l'inscription "X of 555". Les garnitures de seuil de porte éclairées spécifiques à l'édition projettent un diamant 3D rouge sur le sol lorsque les portes sont ouvertes.

Le prix de l’Audi RS Q3 Sportback 10 years edition débute à 92 000 euros pour la version dotée de la peinture métallisée Gris Chrono et 96 000 euros pour la version avec la teinte mate. Le lancement sur le marché français aura lieu au premier trimestre 2023.