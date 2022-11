Eh oui, l'Audi e-tron en est déjà arrivée à sa phase de restylage. Le premier modèle 100 % électrique de la firme d'Ingolstadt est née en 2018, et donc la voilà qui se met à jour et, comme annoncé il y a quelques, en profite pour changer de nom.

En effet, il faut désormais l'appeler Q8 e-tron pour normaliser la nomenclature de la gamme. Mais évidemment ce n'est pas tout car outre ce changement d'appellation et ses retouches extérieures, le modèle augmente son autonomie et ses performances, tant en conduite qu'en consommation. Et Audi de faire d'une pierre deux coups avec le SUV "normal" et la version coupé, "Sportback" dans le jargon Audi.

Peu de changements extérieurs

Sur le plan esthétique, les changements sont vraiment ciblés. En effet, le premier concerne ce "Q8" qui souligne la stratégie plus hiérarchisée du groupe d'Ingolstadt et son positionnement haut de gamme.

La partie avant est revue au niveau de la calandre. Rien de bien marquant : un changement de couleur pour la rapprocher de sa sœur Audi Q4 e-tron, et un travail sur les volets pour canaliser l'air au-dessus de la batterie. Le logo est projeté en trois dimensions (une solution pour mieux intégrer le radar de conduite). Sur le pilier B ensuite, le lettrage Audi Q8 a été placé.

Trois niveaux de puissance

Le plus gros des changements sur ce Q8 e-tron est bien caché à l'intérieur : le Q8 e-tron fait évoluer ses configurations. Jusqu'à présent, l'e-tron était disponible en version 55 et S, en version SUV et Sportback. Aujourd'hui, la gamme est plus variée : 50, 55 et S, avec des variations dans la puissance, le nombre de moteurs et la capacité de la batterie. Allons-y dans l'ordre.

L'Audi Q8 50 e-tron offre une puissance de 250 kW en mode boost, et un couple de 664 Nm. La 55 e-tron développe une puissance de 300 kW et un couple de 664 Nm, tandis que la SQ8 e-tron délivre une puissance de 370 kW et un couple de 973 Nm.

En parlant de capacité, la 50 e-tron a une capacité de batterie de 89 kWh net (95 brut), tandis que les 55 et S ont 106 kWh net (114 brut). Il en résulte un scénario dans lequel, dans la meilleure des versions - c'est-à-dire avec la 55 e-tron Sportback - l'autonomie évaluée selon la norme WLTP atteint 600 km. (N'oubliez jamais qu'une autonomie plausible, dans un environnement réel, est inférieure de 20 % à ce que prévoit la norme WLTP).

À cela s'ajoute l'introduction du chargeur CA qui atteint désormais 22 kW de puissance, contre 11 pour le chargeur actuel. Une amélioration à ne pas sous-estimer, compte tenu du fait que l'on charge souvent en CA et non en CC ou en HPC, sauf sur les longs trajets ou dans des situations de "nécessité", afin de ne pas trop affecter la température des batteries.

Le Q8 e-tron, d'ailleurs, dispose également de la fonction Plug and Charge : pas d'appli ni de carte, mais un abonnement qui permet d'arriver au point désigné sur la carte, à partir de l'itinéraire et de recharger directement sur sa carte.

Batterie Puissance Couple Autonomie Audi Q8 50 e-tron 89 kWh 250 kW 664 Nm 491 km Audi Q8 55 e-tron 106 kWh 300 kW 664 Nm 582 km Audi SQ8 e-tron (3 moteurs) 106 kWh 370 kW 973 Nm 494 km Audi Q8 50 e-tron Sportback 89 kWh 250 kW 664 Nm 505 km Audi Q8 55 e-tron Sportback 106 kWh 300 kW 664 Nm 600 km Audi SQ8 e-tron Sportback (3 moteurs) 106 kWh 370 kW 973 Nm 513 km

Plus de bobines pour le moteur

Le travail d'optimisation a également porté sur le moteur asynchrone (on parle donc de versions 50 et 55) de l'essieu arrière.

Les bobines, celles qui génèrent un champ électromagnétique, sont passées de 12 à 14, de sorte que le moteur génère désormais - pour la même quantité d'énergie électrique utilisée - un champ plus puissant et donc un couple plus important. Ceci, déduction faite de la valeur unique, signifie qu'avec moins d'énergie, il est possible de générer le même couple et, par conséquent, d'optimiser la consommation et l'autonomie.

L'Audi Q8 e-tron devrait arriver sur le marché au début de l'année prochaine. En Allemagne et sur les marchés européens, le plan d'Audi prévoit d'arriver en février 2023, avec un prix de départ - sur le marché d'outre-Rhin - de 74 400 euros.