BMW a un calendrier 2023 plutôt chargé, après une année 2022 inachevée dans laquelle le constructeur bavarois a jusqu'à présent répondu à toutes les attentes.

L'année prochaine, BMW prévoit la mise à jour du milieu de sa gamme, avec la nouvelle Série 5 (aussi en version électrique) et le restylage du X5. Il y aura aussi les dernières nouveautés du département M, qui alignera des voitures de sport à essence en plus du premier modèle de la nouvelle ère, le SUV hybride XM. Voici donc les innovations BMW attendues pour 2023 :

BMW M2

La version haut de gamme de la nouvelle Série 2 fera ses débuts le 12 octobre, même si la commercialisation est attendue pour l'année prochaine, ce qui en fait une nouveauté à la fois pour 2022 et 2023. Comme ses grandes soeurs M3 et M4, elle sera commercialisée en deux versions, Standard et Compétition.

Nouvelle BMW M2, test du prototype par Motor1.com

Une des premières informations que nous avons recueillies lors de l'essai du prototype de la BMW M2 est que cette dernière pourrait être disponible en propulsion uniquement (et ce n'est certainement pas une mauvaise chose). La marque aurait également une variante xDrive dans les cartons. Le moteur est confirmé : il s'agira d'un six cylindres suralimenté de 3 litres, réglé sur une puissance qui devrait avoisiner les 450 ch, et donc aux alentours de 480 ch pour la version supérieure. Certaines rumeurs parlent aussi d'une possible version CS...

Nom BMW M2 et M2 Compétition Carrosserie Coupé Moteurs Essence, 3.0, 6 cylindres biturbo 450 et 480 ch (estimation) Date d'arrivée 12 octobre 2022 (présentation), printemps 2023 (lancement) Prix 70-75 000 euros (à confirmer)

BMW M3 Touring

Annoncée, vue et aimée, la BMW M3 Touring a été présentée en juin au Goodwood Festival of Speed et est disponible à la commande depuis septembre. Bien que la production et les livraisons débutent en novembre, nous la verrons donc entre la fin de l'année 2022 et le début de 2023.

BMW M3 Touring 2022

Le constructeur a choisi de présenter la plus puissante des versions de la berline, développant 510 ch, équipée de la boîte de vitesses Steptronic M, d'une transmission intégrale de série et d'un mode de conduite lui permettant de dériver comme à l'ancienne. Une voiture qui peut transporter jusqu'à 500 litres de marchandises et passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Nom BMW M3 Touring Carrosserie Break Moteurs Essence, 3.0, 6 cylindres twin-turbo de 510 cv Date d'arrivée Décembre 2022-Janvier 2023 Prix À partir de 111 950 euros

BMW M3 CS

Alors que la M2 et la M3 Touring viennent compléter la gamme, la BMW M3 prépare sa nouvelle version CS, comme en témoignent ces photos d'essais au Nürburgring.

Galerie: BMW M3 CS photos espion sur le Nurburgring

23 Photos

La puissance sera d'environ 540 ch, transmise au sol par une transmission automatique et intégrale, tandis que l'esthétique sera unique à cette version, comme sur la M5 CS, avec des éléments aérodynamiques et esthétiques saillants. Elle arrivera dans la première partie de l'année mais ne sera produite que pendant un an, en série limitée.

Nom BMW M3 CS Carrosserie Berline Moteurs Essence, 3.0,6 cylindres twin-turbo de 540 ch (estimation) Date d'arrivée Printemps 2023 Prix -

BMW Série 5 et i5

Il ne s'écoule jamais trop de temps entre la présentation de la Série 7 et celui de la Série 5, et si l'on considère que le vaisseau amiral sera commercialisé (dans une version à moteurs hybrides) au début de 2023, le moment devrait être propice pour la présentation de routière. Selon toute vraisemblance, il sera également décidé d'introduire en même temps le dérivé électrique à savoir la i5. BMW semble avoir resserré le calendrier de ce modèle par rapport aux hypothèses précédentes selon lesquelles il n'arriverait qu'en 2024.

Les photos espion de la nouvelle BMW Série 5 montrent un modèle désormais fini dont la variante sportive, la M5, serait déjà à un stade avancé. Cette dernière est toutefois attendu seulement pour 2024 et pour la première fois, dans une version hybride rechargeable. Quant à l'i5, on peut en toute confiance se tourner vers l'i7 pour ses caractéristiques, en s'attendant tout de même, à une légère réduction de la batterie.

BMW i5 BMW i5 Touring(rendering)

Selon les prototypes masqués, une i5 Touring semble également être en route. Il est probable que cette version n'arrive pas sur le marché avant 2024.

Nom BMW Série 5, i5 et i5 Touring Carrosserie Berline, break Moteurs Hybride, essence et diesel, électrique Date d'arrivée Début 2022 - fin 2022 (lancement de la série 5-i5) Prix -

BMW X5 restylé

Alors que les berlines et les voitures familiales font l'objet d'un relooking complet, la quatrième génération du SUV bavarois X5 s'offre un lifting de mi-carrière. BMW devrait apporter des mises à jour aux moteurs six cylindres essence et diesel hybride, mais aussi revoir ses prix.

BMW X5 M60i, photos espions

Parmi les versions puissantes proposées lors du restylage du BMW X5 , il y aura un tout nouveau candidat, le M60i qui remplacera le M50i. Cette version sera équipée du V8 4.4 biturbo de la 760i, associé à une unité électrique de 48 volts et à une transmission automatique à 8 rapports. La puissance sera d'environ 530/540 ch, avec cependant, un meilleur contrôle de la consommation de carburant.

Nom BMW X5 Carrosserie SUV Moteurs Hybride léger à essence et diesel, hybride rechargeable à essence Date d'arrivée Décembre 2022-Janvier 2023 Prix À confirmer

BMW Série 7

Le vaisseau amiral bavarois a été présenté à la fois en versions classique et électrique, mais sur le plan commercial, c'est le second qui arrive en premier. Le modèle à moteur hybride quant à lui entrera en production et en vente à partir du printemps 2023.

La gamme de moteurs comprendra des unités hybrides rechargeables pour lesquelles l'entreprise annonce la dernière évolution du système eDrive avec une partie électrique améliorée. Elle serait capable alors de rouler en mode 100 % électrique plus longtemps, jusqu'à 80 km. Sont annoncées aussi une 735i de 286 ch, une 740i de 380 ch, une 760i xDrive (V8) de 544 ch et une 740d xDrive de 300 ch.

Nom BMW Série 7 Carrosserie Berline Moteurs Hybrides essence et diesel à 6 et 8 cylindres Date d'arrivée Mars 2023 Prix -

BMW XM

Véritable surprise de BMW en 2022, le XM est le premier modèle à naître avec la lettre M depuis la M1. Il est en même temps la première M électrifiée, dont on sait déjà plus ou moins tout : propulsée par un V8 4,4 litres de 490 ch avec un module électrique servi par une batterie de 27,3 kWh pour une puissance maximale de 653 ch.

Le système de transmission intégrale M xDrive permet différents modes de conduite, dont un spécifique pour le tout-terrain, et pour la première fois sur une M, l'équipement comprend les quatre roues directrices. Il sera produit aux États-Unis dès la fin de cette année, pour un lancement prévu au printemps 2023. Le prix annoncé sur le marché allemand pour le BMW XM est de 175 000 euros.