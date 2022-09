BMW a produit certains des modèles de série les plus grands, les plus beaux et les plus puissants de l'histoire de l'industrie automobile. Les Munichois n'ont peut-être jamais proposé un véhicule équipé d'un V16 directement sur les chaînes de montage, mais il y a eu un projet de Série 7 à 16 cylindres dans la seconde moitié des années 1980.

Il n'a jamais dépassé le stade de la planche à dessin pour se confronter à la concurrence de la Mercedes-Benz Classe S de l'époque, mais un prototype fonctionnel a été réalisé et existe toujours aujourd'hui.

La chaîne CarRanger sur YouTube a eu le privilège de passer un peu de temps avec la Série 7 V16 de la génération E32 et il existe une nouvelle vidéo montrant le véhicule en détail. Elle est en allemand, mais vous pouvez comprendre beaucoup de choses en regardant la vidéo, même si vous ne comprenez pas la langue de Goethe.

Galerie: BMW 750iL V16 Goldfish

7 Photos

La Secret Seven, comme on l'appelait en interne, devait être plus rapide et plus stable que la plus puissante Classe S de la fin des années 1980 - ou, du moins, c'était l'objectif initial de BMW. L'entreprise bavaroise a décidé de modifier le moteur V12 M70 existant et d'ajouter quatre cylindres pour concevoir son plus gros moulin de production. Le moteur V16 de 6,7 litres a été fortement révisé, avec des organes internes renforcés et améliorés, ainsi qu'un nouveau système de gestion du moteur.

Le moteur 16 cylindres était couplé à une boîte de vitesses à six rapports et était capable de produire une puissance maximale de 408 chevaux et un couple de 625 Newton-mètres. Si ces chiffres ne sont peut-être pas très impressionnants aujourd'hui, dans les années 1980, ils permettaient à la grande berline d'atteindre 100 km/h en six secondes environ. La vitesse de pointe était estimée à 282 km/h.

La 767iL n'a cependant jamais été produite, car elle présentait des défauts de conception majeurs. Tout d'abord, le moteur était si gros qu'il n'y avait pas assez de place à l'avant pour le système de refroidissement, ce qui a obligé BMW à déplacer l'ensemble du système dans le coffre. L'espace de chargement était pratiquement inutilisable et d'autres problèmes d'émissions rendaient la berline à moteur V16 impropre à la production en série.