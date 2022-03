BMW a dévoilé la gamme M8 légèrement liftée à la fin du mois de janvier et a décidé d'organiser ses débuts publics le week-end dernier au Concours d'élégance d'Amelia 2022. En guise de clin d'œil au passé, les Bavarois ont également apporté l'insaisissable prototype M8 E31 du début des années 1990. Unique en son genre, ce superbe coupé a propulsé la 850 CSi à un tout autre niveau en développant 640 chevaux. C'est encore plus que la M5 CS, qui est la voiture de production la plus puissante de l'histoire de BMW.

Nos amis de BMWBLOG ont discuté avec Ben Voss de BMW Classic pour en savoir plus sur la M8 E31. Le prototype a été découvert en 2010 après avoir été gardé secret pendant 20 ans, et il a à peine été vu au grand jour depuis lors. Habillée de rouge pour impressionner, elle cache un moteur V12 d'une cylindrée de 6 litres, alors que la 850 CSi avait une capacité de 5,6 litres et 265 chevaux de moins.

Galerie: BMW M8 Prototype E31

6 Photos

L'unique M8 ne se résume pas à son moteur atmosphérique, car elle utilise également une grande quantité de plastique léger renforcé par du verre. L'admission a été entièrement réalisée en fibre de carbone. Il est intéressant de noter que les rayons des roues sont recouverts de fibre de carbone, mais que les roues de 17 pouces sont en alliage. En parlant de détails croustillants, les ailes arrière élargies accueillent des radiateurs dont les tuyaux se prolongent sur le toit, ce qui signifie que vous pouvez entendre le liquide de refroidissement couler au-dessus de votre tête.

Entièrement recouvert d'Alcantara, l'intérieur a également subi quelques changements puisque BMW a supprimé la plupart des éléments de confort. Le tableau de bord a perdu les interrupteurs de la 850 CSi pour faire place à trois cadrans et à la climatisation manuelle. En outre, les sièges arrière ont été supprimés tandis que les sièges avant ont été transformés en sièges baquets avec harnais. Et oui, elle avait toujours une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

30 ans plus tard, le prototype M8 E31 fait toujours partie des voitures les plus rapides, capable d'atteindre plus de 300 km/h. BMW a fait rouler la voiture il y a quelques années et Ben Voss affirme que le puissant V12 a un son brut et mécanique. Ce doit être un plaisir de la conduire avec son couple de 650 Nm transmis aux roues arrière dans une voiture qui pèse moins de 1 450 kg.